Lamine Yamal mencetak gol untuk FC Barcelona dan langsung diganti

Kekhawatiran terhadap kondisi fisik Lamine Yamal. Penyerang sayap FC Barcelona itu mencetak gol penalti pada menit ke-40 saat bertanding di kandang melawan Celta de Vigo, lalu terjatuh karena cedera.

Yamal terjatuh di kotak penalti Celta de Vigo, sementara rekan-rekannya berusaha mengucapkan selamat atas gol 1-0 tersebut. Terutama Raphinha tampak khawatir terhadap rekan penyerangnya itu.

Dalam rekaman terlihat bahwa Yamal langsung membuat isyarat ke arah bangku cadangan Barcelona setelah tendangan penalti. Pemain sayap yang akurat ini telah diganti oleh pelatih Hansi Flick.

Segera setelah pergantian pemain, pertandingan di Spotify Camp Nou terhenti. Komentator Ziggo, Sierd de Vos, menduga hal ini disebabkan oleh masalah jantung yang dialami seseorang di antara penonton.

Sementara itu, Flick memberikan instruksi kepada para pemainnya, sementara para pemain dari kedua tim saling berbincang. Para penonton pun penasaran dengan alasan penundaan pertandingan Barcelona - Celta de Vigo.