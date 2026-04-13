Lamine Yamal menantang Diego Simeone dengan pernyataan yang mengejutkan

Lamine Yamal telah mengeluarkan pernyataan yang menarik dalam konferensi pers menjelang pertandingan Liga Champions antara Atlético Madrid dan FC Barcelona. Penyerang Barça tersebut menyampaikan permohonan kepada pelatih Atlético, Diego Simeone.

Barcelona kalah 0-2 di kandang sendiri dari tim asal Madrid pekan lalu. Kartu merah yang diterima Pau Cubarsí menjadi pemicu kekalahan tersebut.

Namun, Yamal tidak mau menyerah. Penyerang sayap kanan ini menegaskan bahwa Barça adalah tim papan atas. “Kami memiliki banyak pemain yang bisa membuat perbedaan. Kami akan benar-benar memberikan segalanya.”

Minggu lalu, Yamal terus-menerus dijaga ketat oleh para bek Atlético. Penyerang berusia 18 tahun ini berharap Simeone memiliki strategi lain untuk pertandingan Selasa nanti.

“Mari kita lihat apakah Simeone mau memberi saya kesempatan dan berani bermain satu lawan satu di lini belakang,” katanya.

“Saya tidak berpikir semuanya harus bergantung pada saya pada hari Selasa. Tapi jika memang demikian, saya juga tidak keberatan,” tutup Yamal.

Yamal telah tampil dalam sembilan pertandingan Liga Champions musim ini. Dalam pertandingan tersebut, ia mencetak lima gol dan memberikan empat assist.











