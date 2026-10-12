Lamine Yamal ingin rekor lain atas nama Mbappe

Sebuah laporan media menyebutkan bahwa Lamine Yamal, pemain Barcelona, berambisi memecahkan rekor Kylian Mbappe, striker Real Madrid, di Liga Champions.

Surat kabar "Mundo Deportivo" menyatakan bahwa gelar Liga Champions kini menjadi salah satu tantangan terbesar yang dihadapi Lamine Yamal (19 tahun).

Di sana, tempat di mana kesalahan berbuah mahal dan di mana para bintang besar cenderung bersinar, pemain Barcelona itu mencatatkan sejumlah rekor yang hanya beberapa tahun lalu terasa mustahil.

Salah satu pencapaian tersebut sudah menyandang namanya: ia mencetak 11 gol di kompetisi ini sebelum menginjak usia 19 tahun, melampaui rekor yang dibuat Mbappe dengan sepuluh gol pada usia yang sama.

Striker Real Madrid itu sebelumnya telah menaikkan standar dengan mencetak 13 gol di Liga Champions sebelum berusia 20 tahun, sebuah angka yang selama ini dijadikan tolok ukur pengaruh salah satu striker paling menentukan di generasinya.

Dan sekarang, nama Lamine Yamal muncul dalam perlombaan tersebut. Setelah mencetak gol ke gawang Feyenoord pada laga pertama musim ini, koleksi pemain bernomor 10 Barcelona itu mencapai 12 gol dan 11 assist dalam 34 pertandingan yang ia jalani di kompetisi Eropa paling prestisius tersebut.

Dengan demikian, ia hanya tertinggal satu gol dari menyamai rekor Mbappe yang berjumlah 13 gol. Sebuah angka yang, melihat level permainan sang pemain yang luar biasa, sangat dekat untuk disamai atau bahkan dilewati.

Lamine mencetak gol dari tendangan bebas langsung ke gawang Feyenoord, dan merayakannya bersama Raphinha yang memberikan ban kapten kepadanya setelah ia digantikan.

Rekam jejak Lamine Yamal di Liga Champions menyimpan serangkaian pencapaian. Ia tampil untuk pertama kalinya pada usia 16 tahun menghadapi Antwerp, saat Xavi Hernandez masih menjadi pelatih Barcelona.

Pada musim yang sama, 2023-2024, ia menjadi pemain termuda yang tampil sebagai starter di kompetisi ini, menghadapi Porto, dalam laga yang harus ia tinggalkan karena sakit.

Ia juga menjadi pemain termuda yang mencetak gol sekaligus menciptakan assist dalam satu pertandingan, pada leg pertama babak 16 besar melawan Benfica, selama musim 2024-2025, di bawah arahan Hansi Flick.

Selain itu, pada April 2025, ia menjadi pemain termuda yang mencetak gol di semifinal Liga Champions, melawan Inter Milan.

Setiap musim menambahkan babak baru pada sebuah kisah yang terus berkembang dengan tempo yang kian cepat. Apa yang mungkin dianggap pencapaian besar dalam karier orang lain, bagi Lamine hanyalah langkah berikutnya.

Di Barcelona, pembicaraan tidak lagi terbatas pada kemampuan teknisnya, atau kemampuannya menembus pertahanan, atau kehebatannya dalam duel satu lawan satu. Pembicaraan kini juga berkisar pada statistiknya, rekor-rekornya, dan sejauh mana ia mampu mencapai batas-batas baru.

Sang pemain kini memusatkan fokusnya pada laga Selasa melawan Galatasaray untuk mencetak gol dan melanjutkan penulisan sejarah.