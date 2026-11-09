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Spanyol akan tampil tanpa dua pemain serang paling berpengaruhnya dalam pertandingan UEFA Nations League mendatang melawan Republik Ceko. Sensasi Barcelona Lamine Yamal dan kapten Real Sociedad Mikel Oyarzabal dipastikan absen dalam lawatan ke Praha, sementara Luis de la Fuente harus menghadapi skuad yang kian menipis.

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Bintang Barcelona Yamal menepi karena masalah lutut

Yamal tidak akan berangkat bersama timnas Spanyol untuk pertandingan UEFA Nations League mendatang di Praha. Pemain muda itu mengalami ketidaknyamanan pada lutut setelah kemenangan susah payah Barcelona atas Atletico Madrid di Metropolitano. Meski tim asuhan Hansi Flick meraih tiga poin berkat dua gol Fermin Lopez, kondisi fisik sang pemain sayap setelah pertandingan membuatnya harus menunda tugas bersama timnas.

Tim medis Barcelona terus berkomunikasi dengan staf timnas mengenai kondisi pemain berusia 19 tahun itu. Diputuskan bahwa langkah terbaik bagi Yamal adalah tetap berada di Catalonia untuk menjalani perawatan awal, alih-alih mengambil risiko kondisinya memburuk selama penerbangan dan pertandingan di Republik Ceko. RFEF mengonfirmasi bahwa ia diperkirakan bergabung dengan skuad pada akhir pekan ini setelah laporan medis menunjukkan kondisinya cukup membaik.

Oyarzabal berjuang melawan penyakit di San Sebastian

Menambah persoalan pemilihan pemain bagi Spanyol, Oyarzabal juga diperkirakan absen dalam pertandingan Kamis malam. Penyerang Sociedad itu terserang penyakit parah dengan gejala mirip flu, sehingga tidak dapat berangkat ke Ciudad del Futbol di Las Rozas. Oyarzabal saat ini beristirahat di rumahnya di San Sebastian, sementara dokter timnas memantau suhu tubuh dan kondisi umumnya setiap hari.

RFEF mengeluarkan pernyataan untuk menjelaskan kondisi kedua pemain tersebut dan menegaskan bahwa mereka tidak dicoret secara permanen dari agenda timnas kali ini. "Kedua pemain akan bergabung dengan pemusatan latihan dalam beberapa hari mendatang agar tersedia untuk menghadapi Inggris di Estadio Metropolitano," demikian pernyataan federasi, seperti dikutip Marca.

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De la Fuente terpaksa menyesuaikan skuad

Absennya Yamal dan Oyarzabal menyusul gangguan sebelumnya terhadap daftar pemain awal yang diumumkan De la Fuente. Sang pelatih sudah harus mencari tambahan pemain untuk memastikan skuadnya tetap kompetitif pada tahap akhir fase grup Nations League. Perubahan mendadak ini menguji kedalaman pilihan pemain Spanyol saat mereka berupaya mengamankan posisi di puncak klasemen.

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Dalam langkah terpisah untuk mengatasi masalah kebugaran, De la Fuente memanggil Jorge de Frutos untuk menggantikan Ander Barrenetxea yang cedera. Pemain Rayo Vallecano itu memberi opsi lain yang bisa bermain langsung di area sayap, sebuah kebutuhan mengingat sejumlah penyerang penting lainnya saat ini tidak tersedia. De Frutos bergabung dengan pemusatan latihan di Las Rozas pada Senin untuk memulai persiapan menghadapi laga di Praha.

Perhatian tertuju pada duel di Metropolitano

Meski fokus tertuju pada pertandingan terdekat di Republik Ceko, timnas Spanyol jelas juga mempertimbangkan laga berikutnya dalam menangani para pemain utamanya. Pertandingan melawan Inggris di Metropolitano dipandang sebagai laga besar, dan kembalinya Yamal serta Oyarzabal ke skuad akan menjadi prioritas. Kehadiran mereka akan menjadi dorongan besar bagi juara Eropa itu di hadapan pendukung sendiri.

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Staf medis Barcelona dan Sociedad memberikan pembaruan secara berkala untuk memastikan kembalinya kedua pemain ke timnas berjalan lancar. Untuk saat ini, De la Fuente harus mencari alternatif taktik untuk pertandingan yang dimulai Kamis, yang berpotensi memberi kesempatan kepada pemain seperti Nico Williams atau Bryan Zaragoza untuk memimpin lini serang tanpa dua pemain yang biasa menjadi starter tersebut.