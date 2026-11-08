Pertandingan antara Vitesse dan De Graafschap dibatalkan pada Minggu siang, demikian diumumkan Vitesse. Bus yang membawa pemain tim tamu dihadang oleh suporter klub mereka sendiri. Para suporter marah karena tidak diizinkan hadir di pertandingan. Akibatnya, laga tersebut tidak jadi digelar.

Pertemuan kedua tim tahun lalu diwarnai kericuhan serius. Setelah itu, diputuskan bahwa De Graafschap hanya boleh membawa maksimal 500 suporter tim tamu pada pertemuan berikutnya, yakni akhir pekan ini, alih-alih 800 seperti biasanya.

Keputusan tersebut mencakup sejumlah "persyaratan keamanan yang tegas". Salah satunya, atribut yang dibawa suporter untuk memeriahkan suasana harus dapat diperiksa sebelum mereka tiba.

Namun, menurut Vitesse, informasi dari polisi dan pembicaraan dengan De Graafschap pada Sabtu malam menunjukkan bahwa sebagian suporter menolak pemeriksaan tersebut. Mereka disebut tetap bersikeras membawa atribut itu dengan cara yang bertentangan dengan kesepakatan.

Forum tiga pihak khawatir hal itu akan memicu kericuhan baru dan karena itu menilai tidak aman untuk mengizinkan suporter tim tamu hadir. "Otoritas setempat khawatir akan terjadi gangguan terhadap ketertiban dan keamanan umum, yang mungkin serius, baik di sekitar maupun di dalam stadion," tulis Vitesse.

Wali Kota Arnhem Ahmed Marcouch menjelaskan: "Sepakbola adalah milik semua orang. Namun, sikap terbuka terhadap tamu bukan berarti mereka bebas mengabaikan kesepakatan keamanan. Dalam beberapa pekan terakhir, kami telah memberi De Graafschap segala ruang, waktu, dan kesempatan agar pertandingan ini dapat berlangsung dengan aman bersama suporter tim tamu."

"Pada Sabtu, kami kembali berupaya mencapai kesepakatan yang dapat dijalankan. Namun, jika para suporter sudah menyatakan sebelumnya bahwa mereka tidak mau mematuhi persyaratan dan klub mereka sendiri tidak dapat menjamin kesepakatan itu dipatuhi, maka tidak ada lagi yang bisa dilakukan."