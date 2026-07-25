Wasit Mathilde Demoncay mengalami cedera dengan cara yang cukup ganjil pada Sabtu saat laga uji coba antara FC Metz dan Fortuna Sittard. Wasit asal Prancis itu terkena hantaman keras dalam sebuah keributan sesaat sebelum turun minum dan tidak kembali setelah jeda. Fortuna sendiri kalah 3-1.





Fortuna menjalani laga uji coba keempat mereka pada masa pramusim di Prancis. Klub asal Limburg itu tumbang dari Metz, dengan Justin Hübner mencetak satu-satunya gol tim tamu.

Menurut Le Républicain Lorrain, pertandingan itu “kadang berlangsung panas” dan jauh dari kata bersahabat. Sesaat sebelum peluit turun minum, emosi benar-benar memuncak.

Striker Fortuna, Lequincio Zeefuik, ditarik bajunya dan bereaksi dengan marah. Setelah itu ia terlibat cekcok dengan beberapa pemain Metz, yang kemudian memicu keributan.

Demoncay mencoba melerai para pemain, tetapi terkena pukulan saat keributan terjadi. Sang wasit terjatuh keras dan tidak bisa melanjutkan pertandingan.

Menurut media Prancis, Demoncay mengalami gegar otak dalam insiden tersebut. Posisinya di lapangan pada babak kedua kemudian diambil alih oleh salah satu asisten wasitnya.

Seorang wasit amatir kebetulan hadir sebagai penonton dan setelah berdiskusi bisa masuk menggantikan sebagai hakim garis.

Fortuna akan menutup pramusim pada Jumat mendatang dengan pertandingan kandang melawan APOEL Nicosia. Dua pekan kemudian, tim itu memulai musim baru Eredivisie VriendenLoterij dengan laga tandang berat melawan juara bertahan PSV.







