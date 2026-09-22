Di saat badai derbi Madrid belum juga mereda, stadion "Ciudad del Fútbol" di Las Rozas bersiap menjadi tuan rumah acara yang paling dinantikan musim ini. Sebab, hanya 48 jam setelah perang pernyataan dan foto antara Mourinho dan Atletico Madrid, sang pelatih asal Portugal itu akan berhadapan langsung dengan rivalnya, Diego Simeone, dengan Hansi Flick di antara mereka, dalam sebuah pertemuan panas yang bisa saja kembali menyulut La Liga.

Menurut surat kabar Spanyol "Mundo Deportivo", markas Federasi Sepak Bola Spanyol di Las Rozas dijadwalkan menggelar pertemuan tahunan komite teknis para pelatih, yang diadakan dengan memanfaatkan periode jeda internasional.

Undangan telah dikirimkan kepada seluruh pelatih Liga Spanyol divisi pertama maupun divisi kedua yang berjumlah 42 pelatih. Namun, semua mata tanpa diragukan lagi akan tertuju kepada trio puncak: Hansi Flick pelatih Barcelona, Jose Mourinho pelatih Real Madrid, dan Diego Simeone pelatih Atletico Madrid.

Pertemuan ini akan dipimpin oleh Fran Soto, ketua komite teknis para pelatih, dengan kehadiran ketua badan wasit. Presiden Federasi Sepak Bola Spanyol, Rafael Louzán, juga akan menyambut mereka secara langsung.

Pertemuan pascabentrokan

Tidak diragukan lagi, pertemuan yang paling dinantikan adalah antara Mourinho dan Simeone. Sebab, pertemuan ini berlangsung hanya 48 jam setelah peristiwa derbi hari Minggu lalu yang memanas, dan reaksi geram Atletico Madrid pada hari Senin atas foto-foto yang ditampilkan pelatih asal Portugal itu dalam konferensi persnya.

Lantas, akankah pertemuan Las Rozas menjadi kesempatan untuk meredakan ketegangan, atau justru babak baru perang kata-kata antara dua pelatih paling kontroversial di dunia?

Terlepas dari ketegangan antara para raksasa La Liga, pertemuan ini mengusung agenda yang panas. Dengan kehadiran ketua komite wasit, pertemuan ini akan menjadi kesempatan bagi para pelatih untuk menyampaikan kekhawatiran dan keresahan mereka terhadap keputusan-keputusan wasit, mengingat bahwa seluruh klub telah menerima kunjungan dari salah satu wasit sebelum musim dimulai untuk menjelaskan aturan-aturan baru.

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Para pelatih juga akan membuka berkas pelik yang telah lama meresahkan mereka, yaitu kesulitan yang mereka hadapi dalam menerima gaji dan hak-hak mereka ketika dipecat dari jabatannya di tengah musim, sebuah berkas yang telah dijanjikan Louzán untuk dibahas secara serius.