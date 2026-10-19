Sebuah laporan media Spanyol mengungkap pada hari Senin bahwa Diego Simeone, pelatih Atletico Madrid, sedang menghadapi krisis besar menjelang laga kontra Stuttgart, besok di Liga Champions.

Surat kabar "Sport" menyebutkan bahwa Diego Simeone mengawali musim ini dengan masalah di sepertiga akhir area serang, di mana ia kesulitan menemukan kestabilan maupun solusi ofensif; sebuah situasi yang bahkan memaksanya "mengorbankan" pemain Lookman.

Dan sekarang, di saat tim mulai menampilkan performa yang kuat, pelatih asal Argentina itu menghadapi kemunduran baru, kali ini di lini belakangnya.

Cedera "Cuti" Romero - yang dikeluarkan dari daftar skuat untuk laga melawan Stuttgart di Liga Champions - memaksa Atletico menata ulang kartu-kartu pertahanannya, bersamaan dengan mendekatnya rangkaian pertandingan krusial.

Hingga kini, sudah jelas bahwa kuartet pertahanan yang terdiri dari Grimaldo, Hancko, Romero, dan Pubill telah mendapatkan kepercayaan Simeone; sebab ketika ia melakukan rotasi di lini belakang, biasanya ia fokus pada dua posisi bek sayap, dengan mengistirahatkan Pubill di sisi kanan lewat memainkan Marcos Llorente, atau mengistirahatkan Grimaldo di sisi kiri dengan mengandalkan Daniel Martinez.

Sementara di Jerman, Simeone akan kehilangan rekan senegaranya yang tampil menonjol sebagai pemimpin sentral di lini pertahanan.

Pemain yang sebelumnya bermain untuk Tottenham itu mengalami cedera selama laga sulit melawan Espanyol, yang berakhir dengan kemenangan timnya berkat gol yang dicetak Alex Baena pada detik-detik terakhir.

Romero - yang mengalami ketegangan otot dan akan absen dari lapangan selama sekitar sepuluh hari - sebelumnya tampil gemilang di Stadion "Mendizorrotza", di mana ia mencetak gol kemenangan melawan Deportivo Alaves pada menit-menit akhir.

Absennya tidak hanya terbatas pada laga Eropa, meskipun tidak akan berlangsung lama; sebab bek Argentina itu juga akan melewatkan pertandingan yang dijadwalkan Sabtu depan di Stadion "Metropolitano" melawan Deportivo La Coruna, tetapi ia diperkirakan akan kembali sepekan setelahnya pada pertandingan yang akan digelar di Stadion "Ciutat de Valencia", dengan syarat proses pemulihannya berjalan baik.

Bagaimanapun, Atletico tidak berniat mempercepat kembalinya pemain tersebut atau mengambil risiko tanpa alasan, mengingat ia adalah salah satu elemen terpenting tim. Tujuannya adalah agar pemain Argentina itu dalam kondisi siap penuh untuk dua laga yang sangat sulit yang menanti "Los Rojiblancos": melawan Bayern Munchen di Liga Champions (3 November), dan melawan Barcelona di LaLiga (8 November).

Kedua pertandingan tersebut memiliki arti yang sangat besar, dan Cuti berharap dirinya bisa tersedia untuk tampil di keduanya, guna membantu tim melewati pekan yang akan menjadi penentu bagi ambisinya.