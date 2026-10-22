Apa yang terjadi pada Vinicius Junior di Real Madrid kini memicu kekhawatiran yang nyata di dalam tubuh klub; seorang bintang yang dulu meneror Eropa dengan aksi dribelnya, kini bermain tanpa jiwa, dan satu statistik melawan Leipzig sudah cukup untuk merangkum segalanya: nol upaya dribel.

Malam nol melawan Leipzig

Pemain Brasil itu mencapai level terendahnya sejak mengenakan kostum Real Madrid, menurut "Mundo Deportivo" Spanyol. Melawan Leipzig ia tampak seperti pemain lain, kehilangan kilaunya yang biasa, dan tidak lagi menjadi sayap yang berjuang di setiap bola.

Angka yang paling menggambarkan kondisinya adalah bahwa ia tidak melakukan satu pun upaya dribel sepanjang pertandingan. Kontribusi ofensifnya hanya terbatas pada dua tembakan saja, yang keduanya dihalau dengan brilian oleh kiper Leipzig, Martin Vandevoort, ditambah satu kontribusi tunggal pada gol Arda Guler yang memberi keunggulan 2-0 bagi Los Blancos, dan itulah seluruh momen cemerlangnya dalam laga tersebut.

Wajah Vinicius, pergerakannya, dan bahasa tubuhnya di dalam lapangan, semuanya menegaskan bahwa ia tidak lagi menikmati sepak bola, hal yang sangat mengkhawatirkan manajemen Real Madrid, terutama karena klub memperpanjang kontraknya musim panas ini dan menempatkannya dalam jajaran bintang-bintang besar, pada posisi yang dekat dengan Kylian Mbappe, agar menjadi salah satu pemimpin proyek. Hari ini, ia sangat jauh dari status tersebut.

Kesedihan menyelimuti, dan Diomande mencuri perhatian

Vinicius tampak sedih dan menyendiri, dan meski klub percaya pada kemampuannya untuk bangkit kembali, tugas itu tampak sangat rumit untuk saat ini.

Sang pelatih membelanya, tetapi pada saat yang sama ia menggantinya di menit ke-70, dan memasukkan pemain Pantai Gading Diomande yang memanfaatkan peluang dengan sebaik-baiknya, dengan menciptakan gol ketiga untuk Mbappe, dan mencetak sendiri gol keempat dengan cara yang luar biasa, hingga dalam sekejap berubah menjadi idola baru para pendukung di Bernabeu.

Keputusan pergantian itu memicu banyak pertanyaan, terutama karena Vinicius tidak akan mengenakan kostum Real Madrid lagi hingga 4 November di Liga Champions Eropa, akibat sanksi larangan bermain selama empat pertandingan di LaLiga, dan ia baru akan kembali tampil di kompetisi domestik pada 21 November melawan Celta Vigo.

Sang pelatih mengomentari pergantian itu dengan berkata: "Pergantian ini bukan pergantian dari pelatih yang tidak puas, melainkan pergantian dari pelatih yang memiliki bangku cadangan yang kuat".

Cemoohan mencekik sang bintang Brasil

Sebaliknya, para pendukung Bernabeu memilih bintang baru mereka. Pada saat mereka terus melancarkan cemoohan terhadap Vinicius di setiap pertandingan, dan laga Leipzig pun bukan pengecualian, mereka memberikan sambutan meriah untuk Diomande.





Dan gambaran yang paling kuat adalah ketika Vinicius duduk di bangku cadangan setelah digantikan, dengan wajah sedih dan tatapan serius, sebelum menjadi orang pertama yang beranjak ke ruang ganti begitu peluit panjang ditiup.

Tugas utama manajemen Real Madrid kini adalah mengembalikan Vinicius ke levelnya, karena jelas ada sesuatu yang mengganggunya.

Sang pelatih berkata mengenai hal ini, sambil mengkritik cemoohan para pendukung: "Jika ia sedih, itu adalah urusan yang sangat pribadi. Anda mungkin punya sudut pandang sendiri, tetapi menurut saya ia satu-satunya yang mampu memberitahu Anda secara jujur tentang apa yang ia rasakan atau tidak ia rasakan".

Ia menambahkan: "Saya memahami kebutuhannya akan dukungan semua orang, dan menurut saya ia membutuhkannya. Cemoohan ketika kami bermain di luar kandang memotivasi kami, tetapi ketika itu terjadi di kandang sendiri, hal itu menyakitkan. Sebagai pelatihnya, saya senang dengan apa yang telah ia capai".



