Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Liverpool v Chelsea - Carabao Cup Fourth RoundGetty Images Sport
Diterjemahkan oleh

Laga ke-700: Ironi sejarah yang membawa Henderson mundur 18 tahun

Sunderland vs Chelsea
Sunderland
Chelsea
Premier League
J. Henderson
Inggris

Chelsea dan Sunderland menutup lingkaran, Liverpool dapat jatah terbesar!

Keikutsertaan bintang Inggris Jordan Henderson dalam susunan pemain pelatih Xabi Alonso hari ini bersama Chelsea menghadapi Sunderland menyimpan sebuah ironi langka yang membawa gelandang Inggris itu kembali ke salah satu kenangan sepak bolanya yang paling lawas, bertepatan dengan pencapaiannya atas sebuah angka bersejarah setelah perjalanan yang membentang lebih dari 18 tahun di antara lapangan dan klub.

Jordan Henderson meraih pencapaian yang mencolok dengan menembus laga ke-700 dalam kariernya bersama klub, melawan Sunderland, dalam sebuah kebetulan bersejarah yang mengingatkan kembali pada laga pertamanya di level tim utama Sunderland, yang mempertemukannya dengan Chelsea 18 tahun 7 hari lalu, menurut data Opta.

Menurut statistik situs Transfermarkt, gelandang Inggris itu telah memainkan 700 laga bersama 7 klub berbeda, dipuncaki Liverpool yang jersey-nya ia kenakan dalam 492 laga, disusul Sunderland dengan 79 laga, lalu Ajax Amsterdam dengan 57 laga, dan Brentford dengan 34 laga.

Henderson juga tampil dalam 19 laga bersama Al Ettifaq Arab Saudi, serta 13 laga dengan jersey Coventry City, sebelum mencapai laga keenamnya bersama Chelsea, hari ini, di Stadion "Nur" yang dengannya ia menggenapkan angka istimewa tersebut.

Video: Di luar 30 besar! Kejutan besar dalam peringkat dunia Liga Saudi

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google