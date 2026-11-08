Keikutsertaan bintang Inggris Jordan Henderson dalam susunan pemain pelatih Xabi Alonso hari ini bersama Chelsea menghadapi Sunderland menyimpan sebuah ironi langka yang membawa gelandang Inggris itu kembali ke salah satu kenangan sepak bolanya yang paling lawas, bertepatan dengan pencapaiannya atas sebuah angka bersejarah setelah perjalanan yang membentang lebih dari 18 tahun di antara lapangan dan klub.

Jordan Henderson meraih pencapaian yang mencolok dengan menembus laga ke-700 dalam kariernya bersama klub, melawan Sunderland, dalam sebuah kebetulan bersejarah yang mengingatkan kembali pada laga pertamanya di level tim utama Sunderland, yang mempertemukannya dengan Chelsea 18 tahun 7 hari lalu, menurut data Opta.

Menurut statistik situs Transfermarkt, gelandang Inggris itu telah memainkan 700 laga bersama 7 klub berbeda, dipuncaki Liverpool yang jersey-nya ia kenakan dalam 492 laga, disusul Sunderland dengan 79 laga, lalu Ajax Amsterdam dengan 57 laga, dan Brentford dengan 34 laga.

Henderson juga tampil dalam 19 laga bersama Al Ettifaq Arab Saudi, serta 13 laga dengan jersey Coventry City, sebelum mencapai laga keenamnya bersama Chelsea, hari ini, di Stadion "Nur" yang dengannya ia menggenapkan angka istimewa tersebut.

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