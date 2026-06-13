Salem Al-Dossari, kapten tim nasional Arab Saudi dan bintang Al-Hilal, mendapat pujian khusus dari Asosiasi Liga Spanyol "La Liga" beberapa hari menjelang dimulainya perjalanan timnas Arab Saudi di Piala Dunia 2026, sebagai tanda baru akan status yang dimilikinya di kancah sepak bola.

Al-Dossari bersiap memimpin tim nasional Saudi di turnamen dunia yang dinanti-nantikan ini, di tengah harapan besar para penggemar agar ia kembali menunjukkan performa gemilangnya, terutama karena ia dianggap sebagai salah satu nama terkemuka dalam sejarah sepak bola Saudi dalam beberapa tahun terakhir.

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Akun resmi La Liga di platform "X" memposting foto Salem Al-Dossari dengan seragam Villarreal, dan mengomentari dengan kalimat: "Saatnya badai... Salem Al-Dossari," sebuah pesan yang mendapat respons luas dari penggemar Saudi dan Arab.









Pujian "La Liga" ini mengingatkan kembali pada pengalaman Salem Al-Dossari sebelumnya di lapangan-lapangan Spanyol, ketika ia mengenakan seragam Villarreal pada paruh kedua musim 2017-2018, sebagai bagian dari program penugasan pemain-pemain Saudi ke Eropa.

Meskipun pengalaman tersebut tidak berlangsung lama, hal itu memberi kapten timnas Saudi kesempatan untuk berinteraksi dengan salah satu sekolah sepak bola terkuat di dunia, serta berhasil mencatatkan kehadiran bersejarahnya dengan berpartisipasi di Liga Spanyol.

Al-Dossari berharap dapat memanfaatkan pengalamannya yang luas selama Piala Dunia 2026, terutama karena ia memasuki turnamen ini sebagai salah satu pemain kunci timnas Saudi dan yang paling berpengalaman di ajang internasional.

Bintang Al-Hilal ini merupakan salah satu nama yang diandalkan oleh suporter Saudi selama turnamen, berkat kemampuan teknis dan pengalamannya yang panjang, serta rekam jejaknya yang gemilang di Piala Dunia, di mana ia mencetak gol-gol bersejarah yang menempatkan namanya di antara bintang-bintang sepak bola Arab terkemuka di kancah global.