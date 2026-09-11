Kylian Mbappé dalam wawancaranya dengan France Football menanggapi 'meme diktator'. Selama bertahun-tahun, foto-foto editan pemain Prancis itu mengenakan pakaian diktator beredar di media sosial. Mbappé bisa melihat sisi humornya sampai batas tertentu, tetapi juga menekankan keseriusan tindakan para diktator sebenarnya yang ditampilkan dengan wajahnya.

Meme itu lahir pada 2024. Pada tahun itu, Mbappé mengancam akan menggugat influencer Prancis Mohamed Henni. Henni menamai sebuah menu kebab dengan nama Mbappé: "Roti tukang roti, bulat seperti kepala Mbappé."

Henni melancarkan sindiran ketika menjadi jelas bahwa Mbappé ingin menempuh jalur hukum terhadapnya dan antara lain mengatakan bahwa sang penyerang 'telah menjadikan namanya sebuah kediktatoran.' Tak lama kemudian, meme-meme pertama pun muncul.

Pada April tahun ini, sempat beredar rumor bahwa Mbappé tidak menyukai meme itu, sehingga dalam beberapa bulan terakhir meme tersebut kembali jauh lebih sering digunakan. Posisi kuasanya yang diduga, pertama di Paris Saint-Germain dan kini di Real Madrid, juga ikut berkontribusi pada penggunaan meme tersebut.

Kini Mbappé untuk pertama kalinya menanggapi meme tentang dirinya, yang digunakan untuk menggambarkannya sebagai antara lain Kim Jong-un, Mao Zedong, Jozef Stalin, dan Mobutu Sese Seko.

"Apa pendapat saya tentang meme 'diktator' tentang diri saya? Ada sisi yang lucu, karena Anda menyadari bahwa bagi sebagian orang itu hanyalah hiburan yang tidak berbahaya."

"Ada juga sisi lain yang kurang lucu, karena kita tahu kerusakan seperti apa yang telah ditimbulkan orang-orang semacam ini sepanjang sejarah."

"Dibandingkan dengan orang-orang yang membunuh orang lain, atau yang telah membuat jutaan dan jutaan orang sengsara... Saya rasa saya tidak melakukan itu dalam hidup saya."

"Di satu sisi saya tahu itu dimaksudkan secara ringan dan orang-orang tidak ingin membawanya sejauh itu, tetapi terkadang itu menunjukkan kurangnya kesadaran politik dan kemanusiaan."

Ousmane Dembélé rutin bercanda soal meme tersebut. "Dia berbeda," kata Mbappé. "Dia mengetahuinya lewat media sosial. Kalau dia, itu murni untuk bersenang-senang.”



