Real Madrid mengalahkan Sevilla dengan meyakinkan pada Minggu malam. Berkat antara lain gol-gol kelas dunia dari Kylian Mbappé dan Arda Güler, tim asuhan José Mourinho menang 4-1.

Real Madrid tampil lebih baik dan lebih dulu mendapat peluang untuk membuka skor melalui Mbappé dan Yan Diomande. Namun, penyelesaian akhir mereka belum akurat pada awal pertandingan. Hal itu sama sekali tidak berlaku untuk sepakan Güler.

Pemain timnas Turki itu menerima umpan tarik Diomande di tepi kotak penalti dan langsung melepaskan tembakan. Ia melengkungkan bola dengan fenomenal ke sudut jauh, melewati kiper Odysseas Vlachodimos sebelum bersarang di gawang: 1-0.

Hanya beberapa menit kemudian, Mbappé menambah satu gol lagi. Pemain asal Prancis itu berputar dengan apik untuk lolos dari dua pemain, kembali berakselerasi, lalu melewati Vlachodimos dengan gerakan cepat: 2-0. Penonton di Santiago Bernabéu pun disuguhi pertunjukan sepakbola.

Penampilan gemilang para bintang Real Madrid berlanjut selepas jeda. Mbappé dijatuhkan di kotak penalti, mengambil sendiri tendangan dari titik putih, dan menaklukkan Vlachodimos dengan panenka indah: 3-0.

Namun, Mbappé tampak kehilangan ketajamannya pada pengujung laga. Striker itu kehilangan bola dalam proses terciptanya gol yang mengubah skor menjadi 3-1. Manu Bueno memanfaatkan kesempatan tersebut dan menaklukkan Thibaut Courtois lewat tembakan mendatar.

Real Madrid tak butuh waktu lama untuk membalas. Diomande menggiring bola ke depan dan melepaskan tembakan keras ke sudut kiri atas untuk mengubah skor menjadi 4-1. Hasil ini membuat tim asal Madrid itu menyongsong El Clásico pekan depan dengan percaya diri, meski mereka lebih dulu akan menjamu RB Leipzig di Liga Champions.