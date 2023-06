Kylian Mbappe: Saya PANTAS Menang Ballon D'Or

Kylian Mbappe merasa dirinya layak memenangkan Ballon d’Or 2023 setelah kembali mencatatkan musim yang apik bersama PSG dan Prancis.

Mbappe cetak hat-trick di final Piala Dunia 2022

Juara Ligue 1 lagi bareng PSG

Messi & Haaland unggulan menang Ballon d'Or

APA YANG TERJADI?

Kylian Mbappe tak dianggap sebagai unggulan utama untuk meraih penghargaan Ballon d'Or - karena Lionel Messi dan Erling Haaland lebih dijagokan usai masing-masing dari mereka menjuarai Piala Dunia bersama Argentina dan mempersembahkan treble untuk Manchester City di 2022/23.

Namun, Mbappe mencetak hat-trick saat Prancis keok di final Piala Dunia 2022, dan kembali meraih gelar Ligue 1 bersama Paris Saint-Germain. Total, ia mencetak 54 gol untuk PSG dan Les Bleus sepanjang 2022/23.

KATA MEREKA:

Ditanya TF1 soal apakah ia layak dinobatkan sebagai pemain terbaik di dunia, Mbappe berkata: "Ballon d'Or? Sulit membicarakan trofi individual, karena Anda harus mencalonkan diri Anda sendiri. Itu bukan sesuatu yang biasanya diterima oleh khalayak umum."

"Apakah saya pantas mendapatkan Ballon d'Or? Dengan kriteria barunya, apa yang dihitung? Menarik perhatian, mencetak gol, dan memberi impak? Saya rasa saya cocok dengan kriteria tersebut. Menurut saya sih iya [saya pantas], tetapi orang lain yang memilih pemenangnya dan saya selalu optimistis."

SITUASINYA:

Mbappe gagal menjuarai Piala Dunia kedua di tahap terakhir, sementara PSG lagi-lagi gagal menjadi pesaing yang diperhitungkan di Liga Champions. Tetapi megabintang 24 tahun tersebut memilih untuk memetik sisi positif dari musim 2022/23. Ia menambahkan: "Apa yang bisa saya petik dari musim ini di timnas Prancis? Tentu saja Piala Dunia... Periode tersebut adalah momen penentu bagi semua orang. Saya bakal dengan senang hati menukar hat-trick saya di final dengan gol bunuh diri tapi kami menang. Sejarah hanya untuk orang-orang yang mengisahkannya. Kami adalah kompetitor, kami ingin mengukir sejarah. Rasanya sulit berjalan melewati trofi tersebut tanpa mengangkatnya."

DALAM FOTO:

Getty

Getty

APA SELANJUTNYA?

It now remains to be seen where Mbappe will be playing his club football in 2023-24, with the 2018 World Cup winner having informed PSG that he will not be triggering a 12-month extension option in his contract – meaning that he is due to become a free agent in 2024 and may have to be sold this summer while a sizeable fee can still be demanded for his services.