Kwakman sangat keras terhadap dua pemain Ajax: 'Hanya mementingkan diri sendiri!'

Kees Kwakman melontarkan kritik tajam terhadap Sean Steur dan Jorthy Mokio. Kedua talenta muda andalan Ajax tersebut tidak memberikan kesan yang terlalu baik bagi sang analis dalam laga melawan FC Twente pada Sabtu malam.

Sabtu malam, Ajax langsung tertinggal 0-1 di kandang sendiri, Johan Cruijff ArenA. Mats Rots bisa berlari melintasi seluruh lapangan, lalu Ramiz Zerrouki melepaskan tendangan yang tepat sasaran ke gawang Maarten Paes.





Ajax membalas melalui Wout Weghorst, yang menyelesaikan serangan yang berjalan baik, namun pada akhirnya tetap kalah. Sam Lammers menyundul bola ke arah Bart van Rooij, yang mendapat ruang bebas menuju kiper dan kemudian mencetak gol dengan apik.

Di ESPN, Kwakman menyalahkan dua gelandang muda tersebut atas gol kedua FC Twente. Menurut mantan bek yang pernah bermain untuk NAC dan FC Volendam ini, salah satu dari keduanya seharusnya mengikuti Van Rooij.

“Jika misalnya melihat NEC, Kodai Sano dan Nejasmic pasti sudah melakukan gerakan ini,” katanya. “Mokio dan Steur hanya sibuk dengan diri mereka sendiri.”

Kedua pemain baru saja genap berusia delapan belas tahun, namun menurut Kwakman, alasan itu tidak sepenuhnya berlaku. “Mokio seharusnya sudah melihat hal ini sejak lama. Di NEC, mereka semua menyadari hal itu dan itulah mengapa performa mereka begitu baik,” tutupnya.