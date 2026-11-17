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Kees Kwakman mengkritik habis-habisan penampilan Denzel Dumfries melawan Jerman. Bek kanan timnas Belanda itu menjalani laga yang sangat menyakitkan pada Senin malam, ketika Belanda dihajar 5-0. Menurut Kwakman, Dumfries memainkan laga terburuknya sepanjang membela timnas Belanda.

"Saya pikir ini pertandingan internasional terburuk sepanjang kariernya," kata Kwakman pada Senin malam dalam acara Voetbalpraat di ESPN. Sang analis menilai Dumfries terutama tampil buruk saat bertahan menghadapi Jerman, yang mencetak empat gol lagi setelah unggul 1-0 pada babak pertama.

Arnold Bruggink juga mengkritik bek tersebut, yang tampil di depan kamera sebagai kapten sementara seusai laga. "Wawancaranya setelah pertandingan juga buruk," kata Bruggink. Kwakman sependapat, meski ia menekankan bahwa Dumfries bersikap kritis terhadap penampilannya sendiri.

Seusai laga, Dumfries mengatakan kepada NOS bahwa penampilan mereka sangat buruk dan seluruh tim telah gagal. "Kami kalah dalam perebutan semua bola kedua, terlalu lemah dalam duel, dan ruang antarlini terlalu besar. Mereka terus berbahaya saat melakukan transisi," jelas sang bek. Menurutnya, ada pula banyak rasa frustrasi di antara para pemain.

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Di meja diskusi ESPN, pembicaraan kemudian beralih ke wawancara yang diberikan pemain segera setelah pertandingan. Kwakman mempertanyakan seberapa jauh kritik substantif bisa diharapkan dari para pemain timnas, terutama ketika mereka harus kembali bermain bersama beberapa hari kemudian. Ia mencontohkan Virgil van Dijk sebagai pemain yang, menurutnya, kerap melihat lebih banyak hal daripada yang ia sampaikan kepada publik.

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"Van Dijk tentu bukan orang bodoh. Dia juga tahu di mana letak masalahnya," kata Kwakman mengenai Van Dijk. "Namun, dia juga tahu: tiga atau empat hari lagi kami harus bermain lagi. Kalau sekarang saya mengatakan bahwa lini depan kami tidak bisa menahan bola..." Menurut mantan pesepakbola itu, hal tersebut menjelaskan mengapa para pemain kerap berhati-hati dalam pernyataan mereka seusai laga.

Pembicaraan lalu beralih ke performa Dumfries. Bruggink menilai bek kanan itu merupakan pemain yang sangat terbantu oleh ritme bermain yang teratur. "Kalau Anda memainkan Frenkie de Jong, dia punya teknik. Tekniknya tidak pernah mengecewakannya," jelas mantan direktur teknik FC Twente tersebut.

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"Namun, saya pikir Dumfries sangat membutuhkan ritme, termasuk ritme fisik, untuk bermain dalam pertandingan," lanjut Bruggink. "Kalau ritme itu hilang, segalanya menjadi lebih sulit baginya, apalagi dalam pertandingan sebagus itu." Kwakman terutama menyoroti penampilan Dumfries saat bertahan. Menurutnya, sang bek tampak sangat kesulitan menghadapi lawan yang berhadapan langsung dengannya.

Kenneth Perez kemudian membela pemain timnas Belanda itu dan menekankan betapa pentingnya ia dalam beberapa tahun terakhir. "Dumfries tampil luar biasa dalam, katakanlah, 99 dari 100 pertandingan internasional. Saya tidak tahu berapa banyak pertandingan yang sudah ia mainkan, tetapi intinya begitu," kata analis asal Denmark tersebut. "Dia sangat berharga bagi timnas Belanda ini."

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Para analis kurang antusias membahas kemungkinan kepindahannya ke Real Madrid. Kwakman menunjukkan bahwa Federico Valverde kini menjadi bek kanan utama di sana dan Trent Alexander-Arnold juga bermain di posisi tersebut. "Real Madrid memang satu langkah terlalu jauh," simpul Perez mengenai Dumfries, dan Bruggink menyetujuinya.