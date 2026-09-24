Khvicha Kvaratskhelia tampil menonjol dengan kuat di panggung sepak bola elite pada musim lalu, setelah winger asal Georgia itu bergabung dengan Paris Saint-Germain selama bursa transfer musim dingin musim 2024-2025 dengan nilai 85 juta euro. Meski fase adaptasi awalnya tidak mudah, ia bersinar secara mencolok pada tahun keduanya di Prancis, terutama pada meter-meter terakhir musim, di mana ia memainkan peran krusial dalam perjalanan timnya menuju gelar juara Liga Champions Eropa untuk tahun kedua secara beruntun.

Sebagian besar kredit atas hal itu kembali kepada pelatihnya Luis Enrique, yang mendapat penghargaan besar dan pujian luas dari pemain berjuluk "Kvaradona" tersebut.

Terkait hal ini, pemain asal Georgia itu mengatakan: "Saya rasa saya belajar banyak darinya. Saya berkembang secara mencolok, baik dari sisi mental maupun fisik, dan pemahaman saya tentang permainan semakin mendalam secara signifikan di bawah pengawasan dan arahannya."

Kvara menambahkan dengan nada bercanda, sebagaimana dilansir surat kabar "Sport": "Berkat semua yang saya pelajari darinya, saya bisa mengatakan bahwa hari ini saya sudah memenuhi syarat untuk menjadi seorang pelatih sendiri", seraya menyoroti pengaruh besar pelatih asal Spanyol itu terhadap penampilannya.

Ia melanjutkan: "Berada bersamanya berarti mempelajari sesuatu yang baru setiap hari. Ia mengubahmu dan mengembangkanmu pada sisi mental, fisik, dan psikologis. Ia terus-menerus memberimu pelajaran agar kamu selalu dalam keadaan siap. Jadi jika kamu mendapat kesempatan bermain hanya satu menit saja, kamu harus siap."

Ia menyempurnakan: "Bersama Luis Enrique, kamu hanya perlu mendengarkan apa yang ia katakan, mengikuti instruksinya, dan mengerahkan usaha terbaikmu sebesar 100% di atas lapangan."

Perlu disebutkan bahwa Kvaratskhelia merupakan salah satu dari 30 kandidat untuk penghargaan Ballon d'Or tahun ini, meski peluangnya untuk memenangkannya tampak kecil, mengingat adanya nama-nama menonjol lain yang bersaing memperebutkan penghargaan bergengsi ini, seperti Lamine Yamal, Kylian Mbappe, dan Harry Kane.

Meski demikian, dengan hanya melihat angka-angka, ia bisa bersaing dengan pemain mana pun. Ia memiliki catatan 10 gol dan 6 assist di Liga Champions Eropa, turnamen yang ia rebut gelarnya setelah memainkan peran sentral dalam dua laga semifinal melawan Bayern Munich dan final melawan Arsenal.

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