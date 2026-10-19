Kabut tebal di Paris menyebabkan penundaan penerbangan sewaan yang dijadwalkan membawa skuat Barcelona ke ibu kota Prancis pada Senin pagi, sebagai persiapan menghadapi Paris Saint-Germain pada matchday ketiga fase liga Liga Champions.

Surat kabar Catalunya "Sport" menyebutkan bahwa penerbangan yang dijadwalkan lepas landas dari Bandara El Prat di Barcelona pada pukul 10.30 pagi tertunda akibat kondisi cuaca, di tengah gangguan yang juga berdampak pada penerbangan-penerbangan menuju Paris.

Barcelona berencana tiba di ibu kota Prancis pada tengah hari, sehingga para pemain dapat menyantap makan siang dan beristirahat sebelum menjalani sesi latihan malam yang dijadwalkan pada pukul 18.30.

Hansi Flick, pelatih kepala Barcelona, dan Pedri, pemain tim tersebut, dijadwalkan menggelar konferensi pers pada pukul 17.45, sebelum sesi latihan dimulai.

Skuat Barcelona kini menanti izin yang diperlukan untuk lepas landas, dengan harapan penundaan tidak berlangsung lama, agar tim dapat menjalankan program persiapan menghadapi laga yang dinanti melawan Paris Saint-Germain tanpa gangguan lebih lanjut.

Pertandingan berikutnya PSG Champions League 15.00 BAR

Penundaan ini terjadi setelah Barcelona belakangan mengalami kesulitan dalam perjalanan pulang dari Sevilla usai menghadapi Real Betis akibat buruknya kondisi cuaca, sehingga masalah perjalanan kembali menghampiri tim Catalunya menjelang salah satu laga Eropa terpentingnya.