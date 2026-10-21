Kutukan cedera terus menghantui klub Al Nassr Arab Saudi menjelang laga yang dinanti-nanti melawan Al Faisaly di Liga Roshn.

Al Nassr akan bertandang ke markas Al Faisaly, lusa Jumat, di Stadion Kota Olahraga Al Majmaah, pada pekan kesebelas kompetisi Liga Roshn.

Surat kabar "Arriyadiyah" Arab Saudi menyebutkan bahwa Al Nassr akan menjalani laga tersebut tanpa dua bintang asal Prancisnya, yakni pemain sayap Kingsley Coman dan bek Mohamed Simakan, akibat cedera yang mereka alami saat ini.

Surat kabar itu menjelaskan bahwa tim medis menolak mengambil risiko memainkan kedua pemain tersebut di laga melawan Al Faisaly, dan lebih memilih melanjutkan program rehabilitasi khusus bagi keduanya, karena khawatir mereka kembali mengalami cedera.

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Tim medis akan kembali memeriksa kedua pemain Prancis itu dalam beberapa hari mendatang, guna mengetahui kondisi keduanya untuk tampil di laga melawan Al Wasl Uni Emirat Arab, Senin mendatang, pada pekan ketiga Liga Champions Asia Elite.

Coman dan Simakan mengalami cedera sejak kemenangan 3-1 atas Nasaf Uzbekistan, Senin dua pekan lalu, pada pekan kedua fase liga di ajang Liga Champions Asia Elite.

Duet tersebut seharusnya absen pada laga klasik melawan Al Ahli, Kamis lalu, sebelum laga itu ditunda, tetapi keduanya tetap absen pada laga melawan Neom, kemarin Selasa, pada pekan kesepuluh Liga Roshn.