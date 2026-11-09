Zinedine Zidane, pelatih Prancis, menerima pukulan telak beberapa hari menjelang dua laga melawan Italia dan Turki di ajang UEFA Nations League.

Mantan pelatih Real Madrid itu menghadapi segudang tantangan selama jeda internasional saat ini di tengah absennya sejumlah besar pemain inti akibat kutukan cedera. Tercatat absen William Saliba (Arsenal), Jules Koundé (Barcelona), Maxence Lacroix (Chelsea), Manu Koné (Roma), Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain), dan Estéban Lepaul (Rennes).

Bek Dayot Upamecano juga bergabung dalam daftar tersebut, yang akan absen pada laga melawan Italia karena akumulasi kartu, sehingga mendorong Zidane untuk mengandalkan wajah-wajah baru dan nama-nama yang kembali guna menutupi kekurangan jumlah pemain.

Namun, Zidane akan kehilangan jasa seorang pemain baru selama jeda internasional saat ini, juga karena cedera.

Menurut situs "Foot MercatoFoot Mercato", Juventus bermain imbang 2-2 melawan Fiorentina kemarin dalam lanjutan Serie A, dan selama pertandingan, Pierre Kalulu, pemain Juventus, mengalami cedera.

Kalulu menderita cedera hamstring pada kaki kirinya, dan akan tetap berada di Turin untuk menjalani perawatan.

Bek Prancis yang dipanggil Zinedine Zidane untuk tampil selama periode jeda internasional itu akan absen pada dua pertandingan Prancis berikutnya.

Timnas Prancis akan menghadapi Italia pada hari Kamis mendatang, sebelum bertemu Turki pada hari Minggu.

Kedua laga ini penting bagi timnas Prancis, yang berupaya memuncaki grupnya dan lolos ke perempat final UEFA Nations League.

Federasi Sepak Bola Prancis mengumumkan pemanggilan Sacha Boey... Saël Kumbedi, pemain Wolfsburg Jerman dan mantan bek Olympique Lyon, untuk menggantikan absennya Kalulu.