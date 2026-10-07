Kutukan tak berujung di Bernabeu: Mourinho membayar harga dilema abadi Real Madrid

Konon tak ada yang abadi, sebuah kaidah yang tampaknya ingin dipatahkan oleh Real Madrid dengan derita masalah tunggal yang tak kunjung usai. Sebab, meski telah melakukan sejumlah transfer dan promosi pemain, Los Blancos kembali mendapati diri mereka di hadapan mimpi buruk lama yang sama: krisis parah di jantung pertahanan.

Meski manajemen klub telah berupaya memperkuat posisi ini sepanjang musim-musim lalu dengan merekrut Konate dan Huijsen serta mempromosikan pemain muda Asencio ke tim utama, selalu ada momen krusial di setiap musim ketika sang pelatih mendapati dirinya tanpa bek.

Dan kali ini, giliran pelatih asal Portugal, Jose Mourinho, yang menghadapi dilema nyata jelang menjamu Villarreal pada hari Sabtu mendatang di Stadion Santiago Bernabeu, pukul sembilan malam waktu Eropa Tengah.

Rudiger Sendirian

Menurut "Mundo Deportivo" asal Spanyol, menghadapi Villarreal, Mourinho hanya memiliki satu pemain yang benar-benar siap di jantung pertahanan, yakni pemain Jerman Antonio Rudiger. Adapun nama-nama lainnya berada di luar perhitungan: Huijsen karena skorsing, dan Asencio karena cedera.

Harapan masih tergantung pada mereka yang baru pulih dari cedera, tetapi gambarannya tidak menenangkan. Pemain Prancis Konate mungkin tersedia, tetapi ia masih tertinggal dalam pemulihan dari cedera lutut, sementara pemain Brasil Eder Militao mendekati kembalinya setelah absen selama lebih dari enam bulan, tetapi keikutsertaannya masih penuh risiko.

Solusi Darurat

Di hadapan pemandangan rumit ini, Mourinho tidak punya pilihan selain beralih ke solusi darurat, yaitu mengandalkan pemain muda akademi seperti Mario Rivas atau Juan Martinez, atau menempatkan kembali pemain Prancis Aurelien Tchouameni di posisi bek tengah yang lebih dalam, sebuah peran yang pernah ia emban pada beberapa kesempatan sebelumnya.

Apa pun keputusan yang akan diambil sang pelatih asal Portugal itu, kenyataan yang pasti tetaplah bahwa petaka yang lama menimpa Real Madrid ini tampaknya memang sudah ditakdirkan untuk tidak pernah berakhir.







