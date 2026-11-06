Tim Real Madrid akan menjalani laga yang dinanti-nantikan menghadapi Valencia dengan tekad melanjutkan irama kemenangan dan mengokohkan posisinya dalam persaingan merebut puncak klasemen, sementara Valencia berupaya memperbaiki situasi buruknya dan menghindari berlanjutnya rentetan hasil negatif yang mereka alami musim ini.

Real Madrid akan bertemu Valencia, Sabtu besok, dalam rangkaian pertandingan pekan ke-12 Liga.

Menurut jaringan "Opta" yang mengkhususkan diri dalam statistik, Valencia menghadapi krisis di sisi hasil, setelah gagal meraih 10 poin dalam 11 pertandingan pertama mereka di Liga Spanyol untuk musim ketiga berturut-turut, di mana mereka hanya mengumpulkan 9 poin pada musim berjalan 2026-2027, dibandingkan 9 poin pada musim 2025-2026 dan 7 poin pada musim 2024-2025, setelah sebelumnya berhasil mencapai capaian tersebut setidaknya pada setiap musim dari 26 musim mereka sebelumnya di divisi utama.

Real Madrid meraih kemenangan dalam dua pertandingan terakhir yang mereka jalani di kandang lawan pada ajang Liga, namun mereka belum berhasil meraih 3 kemenangan beruntun atau lebih di luar kandang pada kompetisi tersebut di bawah kepemimpinan pelatih yang sama sejak September 2025, ketika Xabi Alonso memegang tanggung jawab teknis.

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Hanya Malaga (74 menit) dan Getafe (108 menit) yang mengungguli Valencia dalam jumlah menit unggul dalam skor pada pertandingan-pertandingan Liga musim ini, setelah tim tersebut hanya menghabiskan 109 menit dalam keadaan unggul atas lawan-lawannya, sementara Real Madrid unggul dalam indikator ini di antara seluruh tim dengan catatan 510 menit, dan hanya didahului oleh Barcelona yang menghabiskan 816 menit dalam posisi unggul.

Real Madrid dan Real Sociedad merupakan dua tim yang tidak pernah kehilangan satu poin pun setelah unggul dalam skor, dan tak satu pun dari keduanya berhasil meraih poin setelah tertinggal dalam pertandingan-pertandingan Liga musim ini.

Hugo Duro, penyerang Valencia, mencetak 5 gol dalam 10 pertandingan yang ia jalani menghadapi Real Madrid di Liga, dan itu merupakan jumlah terbanyak yang ia cetak ke gawang satu tim di kompetisi tersebut, sama dengan jumlah golnya ke gawang Atletico Madrid.

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Hanya Raphinha yang mengungguli Kylian Mbappe, bintang Real Madrid, dalam jumlah gol yang dicetak di lima liga top Eropa musim ini, dengan catatan 15 gol dibandingkan 12 gol milik bintang asal Prancis tersebut.

Mbappe juga mencetak 3 gol di masing-masing dua pertandingan terakhir yang ia jalani menghadapi Valencia di Liga.

Javier Aguirre, pelatih Valencia, kalah dalam 14 pertandingan dari total 25 laga yang ia jalani menghadapi Real Madrid di Liga, dibandingkan 4 kemenangan dan 7 hasil imbang, dan ia tidak pernah mengalami kekalahan lebih banyak menghadapi tim lain mana pun sepanjang kariernya di kompetisi tersebut selain Barcelona, dengan catatan 19 kekalahan.

Sebaliknya, Jose Mourinho, pelatih Real Madrid, tidak pernah mengalami satu kekalahan pun dalam 6 pertandingannya menghadapi Valencia di Liga, dengan meraih 4 kemenangan dan dua hasil imbang.

Ia belum pernah menjalani 7 pertandingan atau lebih menghadapi tim lain mana pun di kompetisi tersebut tanpa kekalahan, kecuali Real Sociedad, yang ia hadapi 7 kali dengan meraih 6 kemenangan dan satu hasil imbang, serta Espanyol, yang ia hadapi 7 kali dengan meraih 5 kemenangan dan dua hasil imbang.