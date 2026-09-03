Kutukan Monaco: Saint-Germain Terancam Kekalahan yang Belum Pernah Terjadi di Era Qatar

Paris Saint-Germain, sang juara Liga Prancis, khawatir menelan kekalahan dari Monaco, yang akan membuatnya mencatatkan sebuah rekor negatif yang mencolok.

Saint-Germain akan menjamu Monaco di Stadion "Parc des Princes" pada Jumat malam besok dalam pekan ketiga Liga Prancis.

Menurut statistik "Opta", Paris Saint-Germain kalah dalam dua pertandingan terakhirnya melawan Monaco di Liga Prancis, dan tidak ada tim mana pun yang mampu meraih 3 kemenangan beruntun atas klub asal Paris tersebut di kompetisi ini sejak "Qatar Sports Investments" (QSI) mengambil alih klub.

Dengan demikian, Monaco berada di depan peluang bersejarah untuk mewujudkan apa yang gagal dilakukan seluruh klub Liga Prancis dalam beberapa tahun terakhir.

Saint-Germain kalah dari Monaco 0-1 pada November 2025, sebelum menelan kekalahan baru 1-3 pada Maret lalu.

Namun di antara kedua pertandingan tersebut, kedua tim memainkan dua laga pada musim lalu di Liga Champions Eropa, di mana tim asal Paris itu meraih kemenangan dalam satu laga dan bermain imbang di laga lainnya sehingga lolos dengan agregat 5-4.

Monaco Momok Saint-Germain

Sejak musim 2020-2021, Paris Saint-Germain kalah dalam 6 dari total 12 pertemuan dengan Monaco di Liga Prancis, berbanding 4 kemenangan dan dua hasil imbang, yang berarti setidaknya dua kekalahan lebih banyak dibandingkan jumlah kekalahan yang dialaminya melawan tim mana pun selama periode yang sama.

Setelah bermain imbang melawan Rennes dan Lille, Paris Saint-Germain berpotensi gagal meraih kemenangan dalam ketiga pertandingan pembukanya di Liga Prancis untuk pertama kalinya sejak musim 2012-2013, ketika mereka bermain imbang dalam tiga laga pembuka, sebelum akhirnya meraih gelar juara di akhir musim.

Paris Saint-Germain pada musim tersebut menjadi salah satu dari hanya dua klub di abad kedua puluh satu yang meraih gelar Liga Prancis tanpa satu pun kemenangan dalam 3 pertandingan pertama, di samping Lille pada musim 2010-2011, yang juga bermain imbang dalam ketiga pertandingan pertamanya.

Di sisi lain, setelah menang dalam dua pertandingan pertamanya di Liga Prancis pada musim 2026-2027, Monaco berpotensi mengawali musimnya dengan tiga kemenangan dalam 3 pekan pertama untuk kedua kalinya saja di abad kedua puluh satu, setelah musim 2017-2018, ketika mereka memulai perjalanan dengan meraih 4 kemenangan beruntun.

Kebiasaan Ala Paris

Saint-Germain meraih kemenangan dalam pertandingan kandang pertamanya pada musim Liga Prancis dalam 10 dari 12 musim terakhir, berbanding satu hasil imbang dan satu kekalahan.

Mereka juga menjaga gawangnya tetap bersih dalam 9 dari 12 pertandingan tersebut, termasuk tiga pertandingan terakhirnya: bermain imbang tanpa gol melawan Lorient pada musim 2023-2024, menang 6-0 atas Montpellier pada musim 2024-2025, lalu mengalahkan Angers 1-0 pada musim 2025-2026.

Adapun Monaco meraih kemenangan dalam 5 dari 8 pertandingan tandang terakhirnya di Liga Prancis, berbanding satu hasil imbang dan dua kekalahan, yang merupakan jumlah kemenangan yang sama dengan yang mereka raih dalam 24 pertandingan tandang sebelumnya di kompetisi ini, yang menyaksikan 7 hasil imbang dan 12 kekalahan.

Paris Saint-Germain mencetak 6 gol pada masa tambahan waktu babak kedua di Liga Prancis sepanjang tahun 2026, selisih setidaknya dua gol lebih banyak dibandingkan tim mana pun di kompetisi ini sepanjang tahun yang sama. Sebaliknya, Monaco tidak kebobolan satu gol pun pada periode pertandingan tersebut sejak gol Olivier Giroud untuk Lille pada Agustus 2025.

Pertemuan Penuh Emosi?

Magnes Akliouche berpotensi menghadapi mantan klubnya, Monaco, tim yang bersamanya ia mainkan 139 pertandingan di berbagai kompetisi. Ia juga berpotensi mencatatkan penampilan pertamanya mengenakan seragam Paris Saint-Germain di Stadion "Parc des Princes", stadion yang menyaksikan kontribusinya dalam jumlah gol terbanyak sepanjang kariernya di berbagai kompetisi, selain Stadion "Louis II", setelah ia mencetak dua gol dan memberikan satu assist.

Selain penalti, Paris Brunner memiliki rasio expected goals tertinggi di Liga Prancis sepanjang musim ini, dengan 1,87 expected goals. Penyerang Monaco itu juga mencatatkan jumlah tembakan yang lebih banyak musim ini, dengan 9 berbanding 4, serta sentuhan yang lebih banyak di dalam kotak penalti lawan, dengan 13 berbanding 10, selama 138 menit bermain di liga, dibandingkan dengan apa yang ia raih selama 127 menit yang ia mainkan pada musim 2025-2026.

Setelah meraih dua kemenangan di Liga Prancis, di samping dua kemenangan di babak play-off kualifikasi Liga Konferensi Eropa, Filipe Luís berpotensi menjadi pelatih pertama yang berhasil memenangkan 5 pertandingan pertamanya di seluruh kompetisi selama menukangi Monaco.

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