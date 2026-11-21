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Pertahanan solid, semangat juang terjaga, tetapi gol kandang pertama belum juga datang: Schalke 04 meraih hasil imbang 0-0 yang patut diapresiasi melawan peserta Liga Champions VfB Stuttgart, namun gagal meraih kemenangan yang sangat mereka butuhkan di Bundesliga.

Tim asuhan Miron Muslic berjuang penuh semangat menghadapi krisis performa, tetapi gagal memanfaatkan banyak peluang dan kini sudah delapan pertandingan kompetitif tanpa kemenangan. "Pada akhirnya, ini lagi-lagi cuma satu poin," kata kiper Loris Karius kepada Sky. "Suatu saat bola itu harus masuk. Saya yakin kebuntuan ini akan terpecahkan."

Tim promosi itu berada di posisi ke-16, zona play-off degradasi, dengan hanya tujuh poin dari sepuluh pertandingan. Mereka juga menyamai rekor yang tak membanggakan: dalam 63 tahun sejarah liga, hanya FC St. Pauli yang gagal mencetak gol dalam lima laga kandang pertamanya. Sedikit penghibur: tim asal Hamburg itu akhirnya bertahan di liga pada musim 2024/25 dan baru terdegradasi setahun kemudian.

Setelah peningkatan performa yang mencolok dalam laga terakhir melawan TSG Hoffenheim (1-2), Muslic yakin menjelang pertandingan ini. "Kami akan membawa kapal raksasa bernama Schalke ini kembali ke perairan yang tenang, 100 persen," kata pelatih Schalke itu. Target besarnya: "Kami ingin akhirnya mendengar lagi lagu perayaan gol kami. Sudah waktunya."

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Situasi ketersediaan pemain membaik selama jeda internasional. Moussa Sylla dan Robin Gosens kembali masuk skuad. Di kubu tamu, pemain muda Yanik Spalt kembali menjadi starter. "Pertandingan akan berlangsung panas. Seberapa panasnya ada di tangan kami," kata pelatih VfB Sebastian Hoeneß kepada Sky.

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Deniz Undav gagal wujudkan awal impian bagi VfB Stuttgart

Terpacu oleh atmosfer pertandingan, kedua tim langsung bermain menyerang. Deniz Undav sudah mendapat peluang membawa tim tamu unggul setelah 60 detik, tetapi tembakan mendatarnya diblok Hasan Kurucay pada saat terakhir hingga menghasilkan sepak pojok. Setelah itu, S04 mengambil alih permainan, tetapi penyelesaian akhir mereka kurang menggigit. Adil Aouchiche tiga kali nyaris mencetak gol (4/19/26).

Tim tamu mengincar peluang serangan balik, berulang kali melalui Chris Führich yang cepat. Setelah umpan Führich ke depan gawang, Kurucay kembali menggagalkan peluang Undav pada saat genting. Beberapa detik kemudian, Vitalie Becker menyapu tembakan Jamie Leweling dari garis gawang. Beberapa detik setelah itu, sundulan Grischa Prömel meleset hanya beberapa sentimeter dari gawang (23).

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Schalke yang berstatus nonunggulan bertarung penuh semangat dalam setiap duel. Muslic merayakan setiap kali timnya merebut bola dari pinggir lapangan. Hanya gol yang tak kunjung datang: tembakan-tembakan mereka terlalu lemah dan sebagian besar mudah diamankan Dennis Seimen. Sylla kembali bermain setelah absen enam pekan (66), sementara Hoeneß juga menambah daya serang timnya. Namun, timnya pun menyia-nyiakan peluang bagus. Pertandingan tetap terbuka sepenuhnya hingga akhir.