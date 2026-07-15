Kutukan abadi... Juara dunia selalu mengalahkan Inggris

Tim nasional Inggris terus mengalami kesulitan di babak gugur saat menghadapi juara Piala Dunia, setelah kalah dari Argentina dengan skor 2-1 pada Rabu malam ini, dalam pertandingan semifinal Piala Dunia 2026.

Menurut situs "stats foot" asal Prancis, Inggris telah kalah dalam 9 pertandingan berturut-turut yang dilakoninya di babak gugur Piala Dunia, melawan tim-tim yang pernah menjuarai turnamen tersebut, sehingga kutukan mereka melawan juara dunia di ajang-ajang besar terus berlanjut.

Baca juga

Setelah 20 tahun... Embolo menjadi pemain keempat yang dihukum karena kecurangan di Piala Dunia

Para pemain Argentina menantang Inggris dengan yel-yel provokatif

Jaringan tersebut menambahkan bahwa tersingkirnya tim "Tiga Singa", yang dipimpin oleh pelatih asal Jerman Thomas Tuchel, menandai berlanjutnya sebuah fakta historis, karena belum pernah ada tim nasional yang menjuarai Piala Dunia di bawah kepemimpinan pelatih asing.

Inggris sempat mencetak gol pembuka pada menit ke-55 melalui Anthony Gordon, sebelum tim "Tiga Singa" mundur ke wilayah pertahanannya, mempertahankan keunggulannya di hadapan rentetan serangan Argentina, sebelum Enzo Fernández berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-85, melalui tendangan keras, memanfaatkan umpan dari Lionel Messi.

Saat pertandingan tampaknya akan berlanjut ke babak perpanjangan waktu, Lautaro Martínez mencetak gol kemenangan bagi Argentina pada menit ke-90+2, melalui sundulan setelah menerima umpan silang dari Messi pula, sehingga mengantarkan “Para Penari Tango” ke final dalam skenario yang dramatis.

Dengan kemenangan ini, timnas Argentina melanjutkan upaya mempertahankan gelar juara dunianya, di mana mereka akan menghadapi Spanyol di final turnamen tersebut, Minggu mendatang, setelah “La Roja” menyingkirkan Prancis (2-0) di semifinal lainnya, Selasa kemarin.



