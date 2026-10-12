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Kurang dari 24 jam berselang: kekasih Vinicius tampil bersama lelaki lain setelah perpisahan!

LaLiga
Real Madrid
Vinicius Junior
Spanyol
Brasil

Pukulan terus bertubi-tubi menimpa pemain Brasil itu

Dalam perkembangan yang menarik perhatian setelah mengumumkan perpisahannya dengan Vinicius Junior, bintang Real Madrid, Virginia Fonseca asal Brasil terlihat bersama mantan suaminya, penyanyi Ze Felipe, di salah satu pantai di kota Miami, Amerika Serikat, hanya sehari setelah terungkapnya berakhirnya hubungannya dengan pesepak bola tersebut.

Para pengguna media sosial ramai membagikan sebuah video yang diunggah oleh salah satu sahabat Virginia, yang memperlihatkan dirinya bersama Ze Felipe sedang berjalan-jalan di pantai. Kemunculan itu menarik perhatian luas karena waktunya yang hanya beberapa jam setelah pengumuman perpisahannya dengan bintang Brasil tersebut.

Pertemuan itu terjadi saat Virginia berada di Amerika Serikat bersama ketiga anaknya, Maria Alice, Flor, dan Jose Leonardo, dalam kunjungan yang bertujuan menemui ayah mereka, Ze Felipe, yang juga sedang berada di Miami untuk mengerjakan sejumlah proyek musik baru.

Kemunculan pasangan itu bersama-sama kembali menyoroti kehidupan pribadi Virginia, terutama karena hubungan romantisnya dengan Vinicius baru dimulai dalam beberapa bulan terakhir sebelum kembali berakhir, sehingga pertemuannya dengan mantan suaminya menjadi pusat perhatian para penggemar.

Terkait perpisahannya dengan pemain Real Madrid itu, juru bicara Virginia menegaskan bahwa hubungan tersebut berakhir secara damai, serta membantah adanya perselisihan atau pertengkaran di antara kedua belah pihak, dan menyebut bahwa keduanya sepakat untuk tidak melanjutkan hubungan.

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Ini bukan kali pertama pasangan tersebut mengalami krisis dalam hubungan mereka. Virginia sebelumnya pernah berpisah dengan Vinicius pada Mei lalu, sebelum keduanya kembali menjalin hubungan pada Juli dan tampil bersama di berbagai acara publik, di antaranya ajang Grand Prix Spanyol Formula 1, hingga hubungan itu kembali menjadi sorotan dengan pengumuman perpisahan terbaru.

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