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Kuopion PS vs. KAA Gent: Waktu kick-off

Conference League - Pekan 3 5 Nov 2026 - 12.45 Tammela Stadion

Pertandingan antara Kuopion PS dan KAA Gent dimulai pada 5 November 2026 pukul 18.45.

Kuopion PS vs. KAA Gent hari ini: Siapa yang menayangkan di TV dan live streaming?

Sorotan pekan ini: Apa yang terjadi pada Kuopion PS dan KAA Gent?

Kuopion PS menghadapi pertandingan ini dengan catatan satu kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima laga kompetitif terakhir. Laga terakhir mereka berakhir dengan kekalahan 2-0 dari AC Oulu di Veikkausliga. Dalam lima pertandingan tersebut, tim ini mencetak total lima gol dan kebobolan tujuh gol. Sisi positifnya adalah kemenangan 2-0 atas Vaasa PS, yang menunjukkan bahwa Kuopion PS mampu menjaga gawangnya tanpa kebobolan.

KAA Gent mencatat dua kemenangan, tanpa hasil imbang, dan tiga kekalahan dalam lima pertandingan terakhir. Terakhir, klub ini kalah 2-0 dari Lommel di Jupiler League. Kemenangan 4-0 atas RSC Anderlecht menjadi hasil yang paling menonjol dan menunjukkan kekuatan lini serang mereka. Secara keseluruhan, Gent kebobolan tujuh gol dan mencetak tujuh gol dalam periode tersebut.

Kuopion PS vs. KAA Gent: Susunan pemain

Kuopion PS vs. KAA Gent: Performa

Kuopion PS vs. KAA Gent: Rekor pertemuan

Kuopion PS vs. KAA Gent: Klasemen