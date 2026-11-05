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Conference League
team-logoKuPS
Tammela Stadion
team-logoGent
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Kuopion PS vs KAA Gent hari ini: Siapa yang menayangkan pertandingan ini secara langsung di TV dan live streaming?

KuPS vs Gent
KuPS
Gent
Conference League

Di Liga Konferensi, Kuopion PS menghadapi KAA Gent. Namun, siapa yang menyiarkan laga ini secara langsung di TV dan live streaming hari ini?

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Kuopion PS vs. KAA Gent: Waktu kick-off

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Conference League - Pekan 3
Tammela Stadion

Pertandingan antara Kuopion PS dan KAA Gent dimulai pada 5 November 2026 pukul 18.45.

Kuopion PS vs. KAA Gent hari ini: Siapa yang menayangkan di TV dan live streaming?

Sorotan pekan ini: Apa yang terjadi pada Kuopion PS dan KAA Gent?

Kuopion PS menghadapi pertandingan ini dengan catatan satu kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima laga kompetitif terakhir. Laga terakhir mereka berakhir dengan kekalahan 2-0 dari AC Oulu di Veikkausliga. Dalam lima pertandingan tersebut, tim ini mencetak total lima gol dan kebobolan tujuh gol. Sisi positifnya adalah kemenangan 2-0 atas Vaasa PS, yang menunjukkan bahwa Kuopion PS mampu menjaga gawangnya tanpa kebobolan.

KAA Gent mencatat dua kemenangan, tanpa hasil imbang, dan tiga kekalahan dalam lima pertandingan terakhir. Terakhir, klub ini kalah 2-0 dari Lommel di Jupiler League. Kemenangan 4-0 atas RSC Anderlecht menjadi hasil yang paling menonjol dan menunjukkan kekuatan lini serang mereka. Secara keseluruhan, Gent kebobolan tujuh gol dan mencetak tujuh gol dalam periode tersebut.

KUP

KUP - Performa

VPS
M2-0
BOR
K2-0
HJK
S2-2
GNI
S1-1
ACO
K2-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
5/7
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
1/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5
GNT

GNT - Performa

AGF
M1-0
UNR
K3-3
BRA
K2-0
AND
M4-0
LOM
K2-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
8/7
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
1/5

Kuopion PS vs. KAA Gent: Susunan pemain

Susunan Pemain KuPS vs Gent

4-2-3-1
KuPS crest
KuPS
KUP
Formasi
Gent crest
Gent
GNT
3-4-3
J. KreidlJ. KreidlS. SavolainenS. SavolainenN. KujasaloN. KujasaloA. LoetjoenenA. LoetjoenenT. HaemaelaeinenT. HaemaelaeinenP. PennanenP. PennanenV. GascV. GascB. ArmahB. ArmahA. AikiA. AikiS. PasanenS. PasanenP. ParzyszekP. ParzyszekD. RoefD. RoefM. VolckaertM. VolckaertM. PaskotsiM. PaskotsiS. van der HeydenS. van der HeydenH. GooreH. GooreT. AraujoT. AraujoM. DelorgeM. DelorgeT. De VliegerT. De VliegerA. KadriA. KadriM. SonkoM. SonkoJ. VergaraJ. Vergara
Gent crest
Gent
GNT
4-2-3-1
KuPS

Susunan Pemain Utama

Gent

Pemain Pengganti

Manajer

  • M. Nuutinen
  • R. De Mil

Kuopion PS vs. KAA Gent: Performa

KUP

KUP - Performa

VPS
M2-0
BOR
K2-0
HJK
S2-2
GNI
S1-1
ACO
K2-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
5/7
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
1/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5
GNT

GNT - Performa

AGF
M1-0
UNR
K3-3
BRA
K2-0
AND
M4-0
LOM
K2-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
8/7
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
1/5

Kuopion PS vs. KAA Gent: Rekor pertemuan

Kuopion PS vs. KAA Gent: Klasemen

#
MMSKGK+/-POINPerforma
1
Hajduk SplitHajduk SplitHAS
321031+27
S
M
M
2
PanathinaikosPanathinaikosPAO
220072+56
M
M
3
LuganoLuganoLUG
220084+46
M
M
4
BrannBrannBRA
220062+46
M
M
5
FC TwenteFC TwenteTWE
220051+46
M
M
6
MonacoMonacoASM
220051+46
M
M
7
TrabzonsporTrabzonsporTRS
320163+36
K
M
M
8
St.TruidenSt.TruidenSTT
220030+36
M
M
9
AjaxAjaxAJX
320142+26
S
M
K
10
FreiburgFreiburgSCF
320145-16
M
K
M
11
MjaellbyMjaellbyMJA
312031+25
S
S
M
12
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
211040+44
S
M
13
FC KoebenhavnFC KoebenhavnFCK
211052+34
S
M
14
Universitatea CraiovaUniversitatea CraiovaUCR
211042+24
M
S
15
Borac Banja LukaBorac Banja LukaBOR
311132+14
S
M
K
16
AtalantaAtalantaATA
31113304
S
K
M
17
BragaBragaBRA
311123-14
S
M
K
18
GentGentGNT
311112-14
S
K
M
19
ThunThunTHU
31022203
M
K
K
20
FC NordsjaellandFC NordsjaellandFCN
20203302
S
S
21
EgnatiaEgnatiaEGN
20202202
S
S
22
Riga FCRiga FCRIG
20202202
S
S
23
FK Crvena ZvezdaFK Crvena ZvezdaZVE
302145-12
S
S
K
24
AGFAGFAGF
302112-12
S
S
K
25
Kairat AlmatyKairat AlmatyKAL
302126-42
S
K
S
26
CSKA SofiaCSKA SofiaCSS
201134-11
S
K
27
JablonecJablonecJAB
201123-11
S
K
28
Pafos FCPafos FCPAF
201124-21
S
K
29
FC MidtjyllandFC MidtjyllandMID
301213-21
S
K
S
30
Iberia 1999Iberia 1999IBE
201113-21
S
K
31
GetafeGetafeGET
201136-31
K
S
32
Lincoln Red Imps FCLincoln Red Imps FCLRI
301226-41
S
K
K
33
KuPSKuPSKUP
301226-41
S
K
K
34
Heart of MidlothianHeart of MidlothianHEA
301215-41
K
K
S
35
Inter Club d'EscaldesInter Club d'EscaldesESC
301215-41
S
K
K
36
FK Kauno ZalgirisFK Kauno ZalgirisKZA
200218-70
K
K
Lolos ke 16 besar

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