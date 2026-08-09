Jude Bellingham, bintang Real Madrid, tampak hadir di Stadion Emirates milik klub Arsenal, hari Minggu ini.

Menurut surat kabar "The Sun", bintang Inggris Jude Bellingham terlihat mendukung saudaranya Jobe Bellingham dan mantan klubnya Borussia Dortmund menghadapi Arsenal.

Dortmund mengalahkan Arsenal dengan skor 3-2 dalam sebuah laga uji coba sengit menjelang dimulainya musim di Stadion Emirates.

Pemain berusia 23 tahun itu berada di area VIP Stadion Arsenal, tempat ia menyaksikan jalannya pertandingan.

Gelandang serbaguna itu berkesempatan menyaksikan Jobe, yang berusia 20 tahun, memulai laga sebagai pemain inti bersama Borussia Dortmund dan bermain penuh sepanjang pertandingan melawan juara Liga Primer Inggris tersebut.

Bellingham tampak dalam suasana hati yang baik setelah penampilan Dortmund, klub tempat ia menghabiskan tiga tahun dan mencetak total 24 gol serta 16 assist dalam 132 pertandingan hingga kepindahannya ke Real Madrid pada tahun 2023.

Adapun Jobe, di sisi lain, telah mencetak lima gol dalam 49 pertandingan di seluruh kompetisi sejak bergabung dengan tim Jerman itu tahun lalu.

Jude diperkirakan akan bergabung dengan kamp persiapan Real Madrid untuk musim baru pada hari Senin besok setelah liburan musim panas yang panjang menyusul keberhasilan Inggris meraih peringkat ketiga di Piala Dunia 2026.







