Kunjungan "rahasia" Flick kepada Mourinho di Madrid

Kisah Hansi Flick dan Jose Mourinho tidak bermula dari kian dekatnya mereka ke sebuah duel baru dalam atmosfer El Clasico, melainkan berakar hingga bertahun-tahun lalu, ketika sang pelatih asal Jerman itu bekerja sebagai asisten Joachim Low di timnas Jerman, dan mengunjungi ibu kota Spanyol, Madrid, tempat ia bertemu pelatih asal Portugal tersebut dalam satu kesempatan yang meninggalkan kesan positif yang masih ia kenang hingga kini.

Jelang duel yang dinanti itu, Flick mengungkap detail pertemuan sebelumnya dengan Mourinho, menegaskan rasa hormatnya yang besar kepadanya, dan menyebut bahwa banyak pemain Jerman yang pernah bekerja sama dengan pelatih asal Portugal itu berbicara penuh kagum tentang dirinya, demikian menurut surat kabar Spanyol "Mundo Deportivo".

Pelatih Barcelona itu berkata dalam konferensi pers yang mendahului laga El Clasico: "Saya pernah mengunjunginya, dan setiap pemain Jerman yang pernah bertemu dengannya sangat memujinya. Ia adalah rekan yang luar biasa dan sahabat yang istimewa, dan saya menyimpan rasa hormat yang besar kepadanya."

Kunjungan itu bertanggal pada musim 2011-2012, ketika Mourinho menukangi Real Madrid, yang kala itu di antara skuadnya terdapat dua pemain paling menonjol timnas Jerman, yakni Mesut Ozil dan Sami Khedira.

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Selama periode itu, Low mengunjungi ibu kota Spanyol lebih dari sekali, dalam rangka memantau para pemain timnas Jerman yang berkarier di luar negeri, di samping mencermati level sejumlah bintang paling menonjol sepak bola Eropa.

Pada akhir tahun 2011, Low hadir menyaksikan laga El Clasico yang mempertemukan Real Madrid dengan Barcelona di Stadion Santiago Bernabeu, yang berakhir dengan kemenangan tim Catalan dengan skor 3-1.

Beberapa bulan kemudian, pelatih asal Jerman itu kembali ke Madrid, tetapi kali ini ditemani asistennya, Hansi Flick, untuk menyaksikan laga Olympique Lyon, dan memanfaatkan kesempatan bertemu Mourinho serta berbincang dengannya tentang perkembangan Ozil dan Khedira di skuad tim ibu kota tersebut.

Usai laga yang menyaksikan Real Madrid menyingkirkan tim Prancis itu dari babak perempat final Liga Champions Eropa, Low berbicara tentang kesan-kesannya mengenai kedua pemain Jerman itu, menyebut bahwa kepindahan keduanya ke klub Spanyol tersebut merupakan langkah penting dalam perjalanan karier mereka.

Low berkata: "Kami berada di Madrid, dan kami menyaksikan laga Olympique Lyon, dan kami berbincang dengan Mourinho, yang menunjukkan kekagumannya yang besar terhadap Ozil dan Khedira. Keduanya telah mengambil langkah besar dengan pindah ke Real Madrid, dan langkah itu tepat bagi mereka."

Pelatih asal Jerman itu menambahkan, sambil memuji kemampuan Ozil: "Ia selalu menjadi pemain yang piawai dengan bola, dan kini ia juga menunjukkan kemajuan yang mencolok dalam pergerakannya tanpa bola."

Kunjungan itu bukan sekadar kesempatan untuk bertemu Mourinho atau memastikan kondisi para pemain timnas Jerman, melainkan juga datang dalam kerangka persiapan Jerman menghadapi agenda internasional mendatang, terutama Piala Eropa 2012, yang kala itu hanya berjarak beberapa bulan dari periode tersebut.

Menurut yang diberitakan media lokal kala itu, perjalanan-perjalanan ini memberi tim kepelatihan Jerman kesempatan memantau para pemainnya dari dekat, di samping mempelajari penampilan sejumlah calon lawan, dan mengenali berbagai gaya bermain yang diterapkan klub-klub besar Eropa.

Bagi Flick, pengalaman-pengalaman itu merupakan kesempatan untuk menimba lebih banyak ilmu teknis dan taktis, terutama di tengah tantangan yang dihadapi timnas Jerman melawan tim-tim yang lebih memilih menarik diri ke area pertahanan dan mengandalkan serangan balik.

Dalam konteks ini, Flick berkata kala itu: "Pada masa ini, sebagian besar lawan memilih bertahan dan menanti serangan balik, yang berarti kami perlu menemukan solusi-solusi baru."

Timnas Jerman kala itu telah tersingkir dari semifinal Piala Dunia 2010 di tangan Spanyol, sebelum harapannya untuk bersaing memperebutkan gelar kembali bangkit pada Piala Eropa 2012, tetapi ia kembali berbenturan dengan timnas Italia, yang menyingkirkannya dari babak semifinal setelah Mario Balotelli mencetak dua gol kemenangan.

Momen yang dinanti itu datang pada tahun 2014, ketika timnas Jerman dinobatkan sebagai juara Piala Dunia di Brasil, usai kemenangannya atas Argentina dengan skor satu gol tanpa balas pada laga final, hingga meraih gelar dunia keempat dalam sejarahnya.

Di antara titik-titik itu, kunjungan ke Madrid tetap menjadi salah satu kenangan yang diingat Flick dengan positif saat berbicara tentang Mourinho, yang mendapatkan rasa hormatnya kendati berbeda jalur kepelatihan dan beragamnya pengalaman yang dijalani masing-masing sepanjang tahun-tahun berikutnya.

Adapun di atas lapangan, kedua pelatih hanya pernah bertemu dalam satu duel sebelumnya, pada Desember 2019, ketika Flick menukangi Bayern Munich, sementara Mourinho menangani Tottenham Inggris. Laga yang digelar dalam fase grup Liga Champions Eropa itu berakhir dengan kemenangan tim Jerman dengan skor 3-1, dalam sebuah duel yang memberi Flick keunggulan atas rekan sejawatnya asal Portugal itu.

Dan kini, setelah bertahun-tahun berlalu sejak pertemuan tersebut, kisah itu kembali hidup dengan kian dekatnya duel baru antara kedua pelatih, tetapi kali ini dalam atmosfer El Clasico, di mana arti penting laga ini melampaui sekadar persaingan memperebutkan poin, menjadi ujian baru bagi kedua pelatih yang dipertemukan oleh kenangan lama dan rasa hormat timbal balik.

Di antara kunjungan ke Madrid yang bertanggal lebih dari satu dekade lalu, dan duel yang mempertemukan mereka di Liga Champions Eropa, Flick dan Mourinho bersiap menulis babak baru dari kisah mereka, dalam laga yang di dalamnya para pendukung menanti apa yang akan disajikan masing-masing dari gagasan taktis, di tengah atmosfer yang hanya mengenal detail-detail kecil dan kemampuan menentukan hasil duel-duel besar.



