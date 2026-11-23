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Profil gelandang itu disebut sangat disukai pelatih Real Madrid.

Felix Nmecha dari Borussia Dortmund kabarnya kembali menjadi incaran utama pelatih Jose Mourinho di Real Madrid. Hal itu dilaporkan surat kabar olahraga Spanyol Sport. Menurut laporan tersebut, pemain timnas Jerman yang disebut sebagai "monster lini tengah" itu memiliki banyak kualitas yang ingin dilihat pelatih asal Portugal tersebut di lini tengah Real Madrid : kekuatan fisik, daya jelajah, kehadiran di lapangan, serta kemampuan bermain saat menguasai bola maupun ketika tidak menguasainya. Menurut Mourinho, Nmecha bisa menjadi "kunci kesuksesan proyeknya" di Madrid.

Mourinho kembali menangani Los Blancos setelah Real Madrid melewati dua tahun tanpa gelar. Dengan 11 kemenangan dari 13 pertandingan liga pertama, klub asal Madrid itu kini berada di posisi kedua, tertinggal tiga poin dari rival bebuyutan mereka, Barcelona. Pada bursa transfer musim panas pertamanya, Mourinho melakukan perombakan besar dalam skuad dan turut mengandalkan pemain yang lebih berpengalaman seperti Marc Cucurella, Denzel Dumfries, Ibrahima Konate, dan Bernardo Silva. Selain itu, Real Madrid mendatangkan dua pemain muda, Yan Diomande (dari RB Leipzig seharga 125 juta euro) dan Carlos Espi (dari Levante seharga 25 juta euro).

Nmecha sudah cukup lama dikaitkan dengan kepindahan bernilai besar dari BVB. Kabarnya, Borussia Dortmund menginginkan 100 juta euro untuk gelandang tersebut, sementara surat kabar Spanyol itu memperkirakan biaya transfer Nmecha sebesar 80 juta euro. "Perekrutannya akan menghadirkan tipe pemain yang berbeda dari opsi yang tersedia saat ini dan bisa sangat berharga, terutama dalam pertandingan berintensitas tinggi," tulis surat kabar itu.

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Sejak kepergian Toni Kroos dan Luka Modric, lini tengah menjadi masalah utama Real Madrid. Menurut banyak pengamat, kegagalan menemukan pengganti yang sepadan bagi keduanya turut menyebabkan dua tahun tanpa gelar di bawah Carlo Ancelotti, Xabi Alonso, dan Alvaro Arbeloa.

Musim ini, Nmecha telah tampil dalam 17 pertandingan kompetitif di semua ajang bersama BVB dan mencetak lima gol. Sejak menjalani debutnya pada Maret 2023, ia telah mencatatkan 15 penampilan untuk Jerman dengan torehan tiga gol.