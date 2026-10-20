Pelatih Real Madrid, Jose Mourinho, menegaskan bahwa fokusnya saat ini tertuju pada pertandingan melawan Leipzig di Liga Champions, sebelum ia mulai mempersiapkan diri menghadapi El Clasico yang dinanti melawan Barcelona. Laga klub Katalan itu melawan Paris Saint-Germain akan menjadi kesempatan penting untuk mengenali gagasan Hansi Flick serta rencana yang mungkin ia andalkan pada pertandingan mendatang.

Menurut surat kabar Spanyol "Sport", Mourinho mengatakan dalam konferensi pers usai pertandingan melawan Sevilla: "Kami harus bermain di Liga Champions. Saat ini, inilah satu-satunya pertandingan yang kami pikirkan. Saya tidak akan membuang satu menit pun hingga hari Rabu pukul sebelas malam, untuk memikirkan lawan kami di liga pada hari Minggu mendatang".

Pelatih Real Madrid itu tidak ingin memikirkan El Clasico saat ini, tetapi ia akan mulai melakukannya begitu pertandingan timnya di turnamen Eropa paling bergengsi tersebut berakhir. Mourinho dan para asistennya akan bekerja menganalisis performa Barcelona yang dipimpin Hansi Flick, yang akan memasuki pertandingan hari Minggu mendatang di Stadion Spotify Camp Nou dalam kondisi yang mungkin memengaruhi persiapannya.

Pelatih asal Portugal itu mengenal betul tim Barcelona dan titik-titik bahayanya, namun ironisnya, laga klub Katalan melawan Paris Saint-Germain yang dijadwalkan pada hari Selasa justru dapat memberi Real Madrid informasi terbanyak mengenai rencana yang akan diandalkan Flick.

Hal ini karena Paris Saint-Germain merupakan lawan terkuat yang dihadapi Barcelona sejak awal musim ini, dan pertandingan tersebut akan digelar di Stadion Parc des Princes dalam atmosfer yang luar biasa, di tengah absennya sejumlah pemain yang diperkirakan juga akan dialami klub Katalan itu saat El Clasico.

Baik Mourinho menyaksikan pertandingan itu langsung dari tribun maupun menontonnya belakangan, perhatiannya akan tertuju besar pada laga tim asuhan pelatih Luis Enrique.

Mourinho akan menaruh perhatian khusus pada lini belakang Barcelona yang terdampak oleh absennya Jules Kounde dan Eric Garcia belakangan ini, dua pemain yang mengisi posisi bek kanan di berbagai fase musim ini.

Susunan pemain yang akan diandalkan Flick di Paris mungkin mengungkap beberapa indikasi mengenai rencananya untuk El Clasico yang dinanti pada hari Minggu.

Meski demikian, peluang Jules Kounde untuk tampil dalam pertandingan melawan Real Madrid masih terbuka, yang akan memberi pelatih asal Jerman itu opsi tambahan untuk menata ulang lini belakang.

Spekulasi pun meningkat mengenai pendekatan taktik yang mungkin diterapkan Mourinho menghadapi Barcelona, di mana absennya Vinicius Junior dan perubahan yang tampaknya telah menjadi final bagi Federico Valverde ke posisi bek kanan turut meningkatkan performa Real Madrid secara signifikan.

Arda Guler juga memberi tim solusi yang lebih kreatif, sementara kehadiran Diomande dan Endrick di sayap memperkuat daya ancam serangan dan upaya bertahan, hal yang memberi Jude Bellingham kebebasan lebih besar.

Meski begitu, Real Madrid tampil hati-hati dalam pertandingan-pertandingan sulit yang telah mereka jalani sejauh ini, baik dalam dua laga Liga Champions melawan Inter Milan dan Roma, maupun dalam derbi ibu kota melawan Atletico Madrid.

Entah itu akibat pendekatan taktik yang diterapkan Mourinho atau karena keunggulan para lawannya, tim Kerajaan itu merelakan penguasaan bola dan mendapati dirinya berada di bawah tekanan selama periode yang panjang dalam pertandingan-pertandingan tersebut.

Tanda tanya paling mencolok menjelang laga melawan Barcelona adalah sifat tekanan yang akan diputuskan pelatih asal Portugal itu untuk diterapkan terhadap tim Hansi Flick, karena berani menekan para pemain Barcelona di area pertahanan mereka bisa menjadi senjata bermata dua, tetapi hal itu pada akhirnya akan bergantung pada seberapa berani Mourinho.

Saat ini, pelatih asal Portugal tersebut berfokus pada pertandingan melawan Leipzig di Liga Champions pada hari Rabu, sebelum ia mulai menganalisis lawan terberatnya di kompetisi lokal.



