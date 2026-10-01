Beberapa jam sebelum laga yang tak menyisakan banyak ruang untuk perhitungan, staf teknis timnas Arab Saudi menanti kejelasan kondisi salah satu pemain yang menjadi andalan Georgios Donis dalam opsi-opsi menyerangnya, di tengah ketidakpastian soal kemungkinannya tampil pada pertandingan yang dinanti melawan Qatar.

Menurut yang dilaporkan jaringan saluran Al Arabiya Saudi, Zakaria Hawsawi mengalami memar parah di lutut, hal yang membuat partisipasinya melawan timnas Qatar diragukan, sembari menanti hasil pemeriksaan medis yang akan menentukan sejauh mana kemampuannya untuk melanjutkan bersama Arab Saudi pada fase mendatang.

Jaringan tersebut menjelaskan bahwa Hawsawi menjalani latihannya hari ini di dalam kolam renang, sebagai bagian dari program yang disusun untuk menangani cedera, di mana sang pemain akan menjalani tes baru esok hari, dalam upaya staf medis untuk mengetahui secara lebih akurat tingkat keparahan cedera dan sejauh mana pengaruhnya terhadap kemampuannya bergerak dan tampil.

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Tes berikutnya diperkirakan akan bergantung pada kemampuan Hawsawi berjalan dengan kaki yang cedera, di mana staf medis akan mengukur tingkat rasa sakit yang dirasakan sang pemain saat bergerak, sebelum mengambil keputusan akhir mengenai kemampuannya untuk mengarungi laga melawan Qatar atau tidak.

Perkembangan ini menempatkan staf teknis pimpinan Donis pada kemungkinan kehilangan salah satu opsi pentingnya, terutama karena sempitnya waktu sebelum pertandingan tidak memberikan ruang besar bagi timnas untuk mengambil risiko dengan sang pemain, di saat kesiapan fisiknya akan menjadi faktor penentu dalam menetapkan statusnya dalam daftar.

Staf teknis dan medis akan memutuskan status Hawsawi setelah tes esok hari, baik dengan mengizinkannya melanjutkan persiapan untuk laga tersebut atau mencoretnya jika rasa sakit terus berlanjut, sehingga jam-jam mendatang akan menjadi penentu dalam menetapkan apakah kunci serangan Donis akan mampu mengarungi pertempuran Arab Saudi melawan Qatar atau justru absen karena cedera.