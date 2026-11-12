Kulusevski mengejutkan: "Saya ditawari transplantasi lutut"

"Saya harus menghabiskan seluruh musim panas lalu berbicara dengan dokter-dokter lain mengenai operasi lain. Operasi itu berupa transplantasi lutut," seperti dilansir TuttoJuve.com. "Saya akan mengganti lutut saya dengan lutut orang lain. Lalu saya menolak: 'Begini saja, jika saya merasakan sakit saat bermain, saya harus tetap bermain meski kesakitan.' Saya berlatih dan berusaha hidup seperti orang normal. Saya yakin semuanya akan teratasi. Sejauh ini, saya terbukti benar."

Mantan pemain Juventus kelahiran 2000 yang bermain untuk Tottenham sejak 2022 itu bercerita: "Saya menghabiskan seluruh musim panas berbicara dengan dokter-dokter lain tentang kemungkinan menjalani operasi lain. Operasi itu akan berupa transplantasi lutut: saya akan mengganti lutut saya dengan lutut orang lain. Saya menolak. Jika saya merasakan sakit saat bermain, saya akan tetap bermain meski kesakitan."

Kulusevski menambahkan: "Banyak yang tidak percaya, banyak yang skeptis. Bahkan di dalam klub. Selama periode ini, saya kecewa kepada beberapa orang, tetapi pada saat yang sama saya harus memaafkan semuanya. Terkadang Anda berharap mendapat lebih banyak bantuan, dan sebagainya. Namun, pada saat yang sama, saya paham bahwa kita semua adalah bagian dari sebuah bisnis."