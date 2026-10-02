Marc Cucurella (28 tahun), salah satu pilar utama dalam skuad Luis de la Fuente, mengakui bahwa dirinya masih berada di tengah fase adaptasi dengan Real Madrid, dan bahwa masih terlalu dini untuk menarik kesimpulan mengenai tim Putih tersebut.

Bek kiri itu berkata, dalam konferensi pers jelang pertandingan antara Spanyol melawan Republik Ceko, yang dijadwalkan besok Sabtu di UEFA Nations League: "Saya baru bermain kurang dari 10 pertandingan (bersama Real). Ada hal-hal yang harus diperbaiki, tetapi saya akan mengerahkan kemampuan maksimal saya, agar bisa menampilkan versi yang sama di Madrid seperti yang saya tampilkan bersama timnas."

Mantan pemain Chelsea itu melanjutkan sambil menyoroti perbedaan antara klub dan timnas: "Semuanya adalah sebuah fase. Di timnas, kelompok inti telah bersama selama bertahun-tahun, begitu pula pelatihnya. Sedangkan di Madrid kami baru saja memulai bersama pelatih baru, dan terlalu dini untuk membicarakan hal itu."

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Ia menambahkan: "Awal (bersama Real Madrid) tidak seperti yang kami semua harapkan, tetapi semuanya adalah sebuah fase, dan kita akan melihat sampai mana kami akan sampai."

Cucurella juga ditanya tentang respons besar yang ia dapatkan dari para suporter Spanyol, dan ia menjawab: "Saya tidak tahu alasannya. Mungkin karena penampilan saya yang lebih menarik perhatian. Saya bahagia dengan segala hal, baik di sisi olahraga maupun di sisi pribadi juga."

Pemain Los Merengues itu memberikan jawaban yang mengandung jiwa humorisnya yang biasa, ketika ditanya tentang pencalonannya untuk Ballon d'Or, di mana ia berkata sambil bercanda: "Kalau pemungutan suara ada di tangan saya, saya akan memilih diri saya sendiri." Ia menambahkan: "Biarlah yang pantas menang yang memenangkannya. Saya serahkan urusan itu kepada mereka yang memberikan suara."

Mengenai keberadaan pemain-pemain dari Real Madrid di timnas, Cucurella menyatakan: "Itu adalah salah satu klub terbaik di dunia, dan sudah seharusnya memiliki kehadiran di timnas. Yang penting ada rekan-rekan di sana." Kemudian ia berbicara tentang akademi klub Kerajaan tersebut: "Ada pemuda-pemuda dan pemain-pemain hebat di akademi, dan jika mereka secara bertahap mendapatkan peran yang lebih besar, mereka bisa datang (ke timnas Spanyol)."



