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Marc Cucurella, pemain Chelsea dan timnas Spanyol, berbicara dengan nada bercanda mengenai dirinya yang terus mendapat cemoohan dari suporter Jerman sejak turnamen Piala Eropa 2024, seraya menegaskan bahwa para pendukung Jerman belum melupakan insiden kontroversial yang terjadi dalam pertandingan antara Spanyol dan Jerman di turnamen tersebut.

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Cucurella mengatakan dalam pernyataan kepada radio "Cope" Spanyol: "Saya tahu saya tidak akan pernah bisa bermain di Jerman, mereka mengingatkan saya tentang itu setiap saat".

Dan ketika ditunjukkan bahwa kesalahan itu berasal dari wasit, bukan darinya, pemain Spanyol itu menjawab: "Ya, ya, ya, tanpa sedikit pun keraguan. Tapi saya tidak tahu mengapa mereka membebankan tanggung jawab kepada saya dan melampiaskan kemarahan mereka kepada saya, dan bagaimanapun juga, begitulah keadaannya".

Ia menambahkan sambil tertawa: "Saya tahu saya tidak bisa bermain di Jerman, saya sangat dicintai di sana".

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Krisis ini bermula dari pertemuan Spanyol dan Jerman di perempat final Piala Eropa 2024, ketika tendangan Jamal Musiala mengenai tangan Cucurella di dalam kotak penalti selama waktu tambahan, saat skor menunjukkan imbang 1-1, tetapi wasit Inggris Anthony Taylor tidak memberikan tendangan penalti untuk tim nasional Jerman.

Keputusan itu memicu kemarahan para pendukung Jerman, terutama setelah tim nasional Spanyol berhasil memenangkan pertandingan dengan skor 2-1, berkat gol Mikel Merino pada menit terakhir waktu tambahan, sehingga menyingkirkan tuan rumah dari turnamen.

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Cucurella pun menjadi sasaran cemoohan para pendukung Jerman selama pertandingan-pertandingan berikutnya, ia mendapat serangan dari para pendukung pada setiap sentuhan bola, selama pertemuan Spanyol dan Prancis di semifinal.

Hal itu juga meluas ke pertandingan klub, di mana ia mendapat cemoohan dari para pendukung Jerman, selama pertemuan Real Madrid dan Leipzig di Liga Champions Eropa.

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Yang menarik, Asosiasi Sepak Bola Eropa kemudian mengakui, dalam sebuah laporan komite wasit, bahwa tidak diberikannya tendangan penalti untuk Jerman pada momen tersebut merupakan keputusan yang salah.

Cucurella sebelumnya telah membela dirinya, menegaskan bahwa ia tidak menanggung tanggung jawab atas keputusan-keputusan wasit, sementara insiden itu masih menghantuinya setelah lebih dari dua tahun berlalu sejak tersingkirnya Jerman dari turnamen tersebut.

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Real Madrid "yang terbaik"

Dalam konteks terkait, Cucurella, bintang Real Madrid, menganggap Los Blancos sebagai tim terbaik di Eropa saat ini, ia juga mengungkap pemain yang paling mengejutkannya di skuad tim.

Cucurella mengatakan, dalam wawancara dengan program "El Partidazo" melalui radio "Cope": "Kami saat ini adalah tim terbaik di Eropa, setelah kami menampilkan rangkaian hasil yang sangat baik, dan tim kini tampil dengan gaya yang sangat serius. Apakah kami lebih baik dari Paris Saint-Germain? Saya tidak banyak menonton pertandingan mereka".

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Ia menambahkan: "Pemain terbaik di Real Madrid? Saya bisa memilih Mbappe atau Bellingham atau Courtois, tetapi saya akan menyebutkan seorang pemain yang sangat saya sukai dan tidak mendapat perhatian yang cukup, yaitu Arda Guler".

Ia melanjutkan: Ia banyak bermain dan memiliki kualitas yang besar, dan ketika ia berada di lapangan, tim bermain dengan lebih baik, dan performa kami menjadi lebih padu dalam mengoper bola. Dialah pemain yang paling mengejutkan saya".

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Akselerasi Vinicius

Mengenai perbandingan antara Diomande dan Vinicius Junior, dan sejauh mana masing-masing dari keduanya membantunya di dalam lapangan, Cucurella mengatakan: "Saya tidak berpikir Diomande lebih membantu saya daripada Vinicius, tetapi apa yang ia lakukan terlihat lebih jelas. Diomande melakukan satu akselerasi ke belakang, lalu kau menemukannya di mana-mana. Sedangkan Vinicius melakukan tiga akselerasi, kemudian ada satu di mana ia tidak berlari, dan itulah yang terlihat oleh semua orang".