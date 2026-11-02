Pewarta Ahmed Shobeir mengungkap rincian pertemuan yang mempertemukan Mohamed Salah, bintang Trabzonspor sekaligus kapten timnas Mesir, dengan Hany Abo Rida, presiden Federasi Sepak Bola Mesir, selama kunjungan yang disebut terakhir ke Turki. Ia menegaskan bahwa pertemuan itu diwarnai pembicaraan yang terus terang dan terbuka mengenai situasi sang kapten Mesir serta masa depannya bersama timnas.

Shobeir menjelaskan, melalui program radionya, bahwa Abo Rida menyempatkan diri hadir menyaksikan laga Trabzonspor melawan Gazientep, yang berakhir dengan kemenangan tim Salah dua gol tanpa balas, sebelum bertemu sang pemain dalam undangan makan malam usai pertandingan, dengan kehadiran sejumlah pejabat.

Pesan Abo Rida kepada kapten timnas

Shobeir mengatakan bahwa pertemuan itu membahas berbagai hal terkait Salah, seraya menyebutkan bahwa presiden federasi sepak bola menegaskan kepada sang pemain betapa besar kecintaan publik Mesir kepadanya dan keinginan mereka agar ia tetap memimpin timnas serta melanjutkan perjalanan internasionalnya.

Ia menambahkan: "Mereka membicarakan segala hal sesuai yang saya ketahui, dan Abo Rida menegaskan kepada Salah bagaimana orang-orang mencintainya dan berpegang teguh padanya, serta agar ia melanjutkan perjalanannya sebagai kapten timnas Mesir".

Shobeir menggambarkan pertemuan itu sangat terbuka, menjelaskan bahwa kedua pihak saling mendengarkan satu sama lain, dan bahwa suasana yang mendahului pertemuan itu membantu kelancaran dialog, terutama setelah pernyataan Ibrahim Hassan, manajer timnas, yang di dalamnya ia memuji mentalitas profesional Salah, arti pentingnya, serta penghormatan tim pelatih kepadanya.

Shobeir: Kita tidak akan melahirkan pemain seperti Salah setiap 50 tahun

Pewarta Mesir itu menekankan sulitnya mengulang pengalaman Mohamed Salah, menganggap bahwa sang pemain merupakan fenomena istimewa dalam sejarah sepak bola Mesir, dan bahwa menjaga hubungannya dengan timnas adalah hal yang patut diperhatikan.

Ia berkata: "Tidak ada yang menghalangi, sekalipun ia tersinggung atau sedikit bersedih atau merasa terganggu, bagi kita untuk duduk dan berbicara dengannya, membuka hati kita, dan mengetahui apa masalahnya serta apa yang mengganggunya, karena kita tidak akan melahirkan Mohamed Salah setiap 50 tahun".

Shobeir menyatakan harapannya agar suasana pertemuan itu berdampak positif pada sang pemain selama periode mendatang, dan agar ia bergabung dengan pemusatan latihan timnas Mesir berikutnya dalam kondisi mental yang baik.

Koordinasi antara Hossam Hassan dan Salah

Dalam pembicaraannya, Shobeir menyinggung hubungan antara Hossam Hassan, pelatih kepala timnas Mesir, dan Mohamed Salah, menegaskan bahwa yang pertama memahami nilai para bintang berkat perjalanan besarnya sebagai pemain internasional.

Ia menunjukkan bahwa melakukan perubahan teknis atau mengambil keputusan yang berkaitan dengan keterlibatan para pemain tidak menghalangi koordinasi dan dialog dengan kapten timnas, menjelaskan bahwa konsultasi antara Hossam Hassan dan Salah tidak mengurangi kedudukan masing-masing dari keduanya.

Shobeir menutup pembicaraannya dengan menegaskan pentingnya menjaga keadaan saling pengertian di dalam timnas, di tengah harapan publik akan kelanjutan Salah dalam memimpin Mesir pada fase mendatang.