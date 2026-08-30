Di tepi Weser, fokus utama di bursa transfer sebenarnya tertuju pada pemain serbabisa untuk lini belakang. Namun secara paralel, mereka tampaknya juga memantau pasar untuk lini serang dan dalam proses itu menemukan Ibrahimovic. Pemain serbabisa berusia 20 tahun itu, yang kekuatannya terutama berada di sayap kiri serta di pusat lini tengah, menurut laporan tersebut sangat dihargai di Osterdeich.

Dengan demikian, Werder disebut telah mengikuti perkembangan pemain muda itu secara intensif saat menjalani masa peminjaman di 1. FC Heidenheim pada musim lalu. Menurut Sky, baru-baru ini terjadi kontak langsung antara jajaran petinggi Bremen dan para petinggi FC Bayern, yang sejalan dengan temuan DeichStube.

Namun untuk sementara, pembicaraan itu masih sebatas penjajakan yang tidak mengikat. Transfer tersebut bergantung pada satu syarat ketat. Kesepakatan itu baru akan menjadi opsi bagi Werder jika sebelumnya ada pemain ofensif mereka sendiri yang meninggalkan skuad. Saat ini, bagaimanapun, hanya sedikit yang mengarah ke skenario seperti itu.

Dalam beberapa pekan terakhir, Justin Njinmah dianggap sebagai kandidat yang paling mungkin pergi. Di antaranya, AS Monaco telah memberi sinyal ketertarikan kepada penyerang berusia 25 tahun itu.

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Akankah Justin Njinmah masih meninggalkan SV Werder Bremen?

Saat ini, Werder belum menerima tawaran tertulis maupun permintaan resmi untuk Njinmah. Terlepas dari itu, petinggi klub hanya akan melepas sang penyerang sedekat ini dengan penutupan jendela transfer jika ada tawaran di kisaran tinggi satu digit juta euro. Namun, tawaran sebesar itu datang pada saat-saat terakhir dianggap tidak mungkin.

Jika situasi ini tetap terjadi atau ada kepergian tak terduga dari pemain ofensif lain, Bremen ingin siap siaga. Karena alasan itulah penjajakan awal kepada FC Bayern terkait Ibrahimovic dilakukan, yang kabarnya pada prinsipnya telah memberi sinyal positif terkait kesepakatan peminjaman.

Namun sang juara rekor juga sedang meninjau skenario alternatif untuk talenta tersebut dan tidak menutup kemungkinan penjualan permanen. Selain 1. FC Union Berlin, klub Serie A Atalanta Bergamo juga termasuk peminat untuk merekrut Ibrahimovic.