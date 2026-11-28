Bagikan Ikuti GOAL di Google

Perselisihan di tubuh Federasi Sepak Bola Italia kian memanas setelah Giovanni Malagò, komisaris khusus federasi, terlibat konfrontasi baru dengan dua asosiasi yang mewakili pemain dan pelatih. Pemicunya adalah pernyataan terkait penunjukan Roberto Mancini sebagai pelatih tim nasional Italia, di tengah pergeseran aliansi menjelang pemilihan ketua federasi yang dinanti.

Iklan

Malagò sebelumnya memenangi pemilihan ketua federasi pada Juni lalu dengan selisih besar berkat dukungan Asosiasi Pemain Italia dan Asosiasi Pelatih. Namun, dukungan itu berubah hanya beberapa bulan kemudian. Kedua asosiasi menyatakan dukungan kepada Adriano Galliani setelah hasil pemilihan dibatalkan karena kurangnya sejumlah dokumen, dan pemilihan baru dijadwalkan pada 14 Desember mendatang.

Ketegangan semakin meningkat dalam 24 jam terakhir setelah Malagò menyebut bahwa asosiasi pemain dan pelatih tidak menginginkan Mancini ditunjuk sebagai pelatih kepala tim nasional Italia. Pernyataan itu mendorong kedua pihak merilis pernyataan bersama untuk menanggapinya sekaligus membantah apa yang mereka sebut sebagai klaim yang tidak benar.

Baca juga: Rentetan bersejarah, akankah Barcelona merusak pencapaian Simeone?

Pernyataan yang dipublikasikan oleh Football Italia itu berbunyi: "Komisaris khusus Federasi Sepak Bola Italia telah membiarkan imajinasinya melambung, mengomentari sikap yang tidak pernah ada dan merekonstruksi peristiwa yang tidak pernah terjadi. Baik Asosiasi Pemain Italia maupun Asosiasi Pelatih Italia tidak pernah sekali pun menyatakan sikap negatif terhadap penunjukan Roberto Mancini sebagai pelatih tim nasional."

Iklan Iklan

Kedua asosiasi menambahkan bahwa mereka tidak pernah diminta pendapat soal pemilihan pelatih. Mereka menjelaskan bahwa mantan ketua federasi tidak berkonsultasi dengan mereka mengenai keputusan tersebut, sama seperti ia tidak melibatkan mereka dalam pilihan, pernyataan, maupun sikapnya yang lain di tingkat domestik dan internasional. Mereka pun menegaskan bahwa mereka tidak menentang penunjukan Mancini.

Topik Terkait

Pernyataan itu juga menyebut bahwa sikap tersebut baru-baru ini telah ditegaskan oleh Renzo Ulivieri, ketua Asosiasi Pelatih. Kedua asosiasi kemudian menyerukan agar konflik pribadi dihindari selama sisa waktu menjelang pemilihan 14 Desember, dan agar perhatian difokuskan pada isu-isu mendasar serta masalah struktural yang membelit sepak bola Italia.

Baca juga: Video lucu dari jantung Bernabeu, tawaran Al Ahly kepada Mourinho untuk menggantikan Ammouta

Iklan

Mancini bukanlah pilihan pertama Malagò saat mencari pelatih baru untuk tim nasional. Ia sebelumnya menugaskan Paolo Maldini dan Leonardo untuk mencari pelatih kepala yang tepat, dan Pep Guardiola serta Carlo Ancelotti sempat dihubungi, tetapi keduanya menolak tawaran tersebut.

Setelah kedua upaya itu gagal, Malagò mencapai kesepakatan dengan Andrea Pirlo untuk menangani tim nasional, sebelum menghentikan langkah tersebut akibat kontroversi seputar kontrak sponsor yang terkait dengan perusahaan taruhan asal Rusia. Nama Mancini pun akhirnya kembali mencuat, dan kini cara penunjukannya menjadi pokok perselisihan antara Malagò dan kedua asosiasi.

Iklan

Baca juga: Awal Pochettino menghidupkan kembali mimpi buruk era 1960-an di Manchester United