Kroos membalas Davide Ancelotti dengan caranya sendiri

Meski menjauh dari lapangan dan sorotan sejak gantung sepatu dari dunia sepak bola, nama Toni Kroos masih hadir dengan kuat dalam ingatan Real Madrid dan para penggemar olahraga ini, setelah ia meninggalkan warisan luar biasa selama tahun-tahunnya bersama klub ibu kota tersebut. Tampaknya pengaruh bintang asal Jerman itu melampaui batas-batas lapangan, hingga mencapai anggota keluarga Ancelotti, yang menyaksikan dari dekat salah satu periode paling sukses dalam sejarah Real Madrid.

Davide Ancelotti, putra pelatih asal Italia Carlo Ancelotti, memuji Toni Kroos, menegaskan bahwa bintang Jerman itu merupakan salah satu pemain paling berpengaruh dalam pengalamannya di dalam Real Madrid, dan menggambarkannya dengan cara mencolok yang menarik perhatian Kroos sendiri.

Dalam sebuah wawancara dengan surat kabar Spanyol "AS", Davide Ancelotti berbicara dengan kekaguman besar tentang gelandang asal Jerman itu, dengan mengatakan: "Dia adalah penguasa permainan. Sungguh deskripsi yang luar biasa!".

Ia menjelaskan: "Dia mengendalikan tempo pertandingan, dan bermain dengan cara yang ia inginkan. Dia adalah pemain sentral, lalu melesat. Toni menempuh sekitar 11 kilometer dalam satu pertandingan, dan ia juga menjalankan tugas-tugas defensifnya".

Davide Ancelotti menambahkan bahwa ia lebih menyukai melihat Kroos di posisi gelandang bertahan, meskipun pemain Jerman itu lebih condong ke peran-peran menyerang di lini tengah.









Ia mengatakan: "Saya menyukainya ketika ia bermain sebagai gelandang bertahan. Memang benar ia lebih suka bermain sebagai gelandang serang, tetapi ia menyerahkan tugas-tugas sulit kepada gelandang bertahan, siapa pun namanya, baik itu Camavinga maupun Casemiro".

Pernyataan Davide Ancelotti tidak berlalu begitu saja di hadapan Toni Kroos, karena kata-kata pelatih muda asal Italia itu segera sampai kepada mantan pemain Jerman tersebut, yang bersemangat untuk membagikannya melalui akun resminya di situs "Instagram".

Kroos hanya menambahkan simbol hati pada unggahan tersebut, dalam pesan sederhana namun mengandung banyak makna, dan mencerminkan penghargaannya terhadap kata-kata Davide serta kekagumannya atas deskripsi yang diberikan untuk perannya di dalam lapangan.









Davide Ancelotti juga menyinggung sulitnya kepergian Kroos dari Real Madrid, dengan menegaskan bahwa absennya seorang pemain dengan kualitas seperti dirinya memberikan dampak yang jelas pada dinamika tim. Ia mengatakan: "Bagi dinamika Real Madrid, kepergiannya sangatlah sulit".

Kroos dianggap sebagai salah satu pemain lini tengah paling menonjol dalam sejarah Real Madrid, setelah ia memainkan peran sentral dalam kesuksesan yang diraih tim selama era Carlo Ancelotti, sebelum akhirnya mengakhiri karier sepak bolanya dan meninggalkan warisan yang sulit untuk digantikan.

Adapun Davide Ancelotti, yang kini berusia tiga puluh tujuh tahun, saat ini sedang menjalani pengalaman baru di dunia kepelatihan bersama tim Prancis Lille, setelah memperoleh pengalaman luas dari bekerja di samping ayahnya di Real Madrid, untuk memulai perjalanan mencari penulisan sejarahnya sendiri jauh dari bayang-bayang ayahnya dan karier kepelatihannya yang besar.



