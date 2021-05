Kroenke Tolak Proposal Bos Spotify Daniel Ek Beli Arsenal

Pendiri dan CEO Spotify Daniel Ek mengungkapkan tawarannya membeli Arsenal ditolak oleh direktur klub, Josh Kroenke.

Ek telah dikabarkan tertarik mengambil tampuk kepemilikan Arsenal setelah Kroenke diprotes habis-habisan gara-gara kontroversi Liga Super Eropa.

Namun tampaknya keluarga Kroenke teguh mempertahankan kontrol atas The Gunners, meski menuai protes keras dari pendukung setia Arsenal.

"Hari ini muncul laporan palsu bahwa saya belum menawar Arsenal Football Club," cuit Ek di laman Twitter resminya Minggu (16/5) dini hari WIB.

Following reports today I want to correct the record with attached statement pic.twitter.com/CzfF0Y76K4