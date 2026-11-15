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modricGetty Images
Diterjemahkan oleh

Kroasia, Modric bermain 90 menit dalam kemenangan 2-1 atas Republik Ceko

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Di Opus Arena, Osijek, Kroasia, tim nasional Luka Modric menjamu Republik Ceko asuhan Santi Denia. Dengan masing-masing mengantongi tiga dan nol poin menjelang pertandingan, kedua tim sudah dipastikan gagal finis di dua posisi teratas. Mereka pun hanya memperebutkan tempat di play-out untuk menghindari degradasi langsung.

Pada akhirnya, tuan rumah keluar sebagai pemenang. Dalam pertandingan yang berlangsung sangat berimbang dan sengit, mereka menang 2-1. Gelandang AC Milan yang tak kenal lelah itu bermain selama 90 menit.