Meski lolos ke partai final turnamen Piala Teluk Arab "Khaleeji 27", kritik justru menghujani salah satu bintang timnas Arab Saudi usai menyingkirkan Qatar.

Timnas Arab Saudi mengalahkan Qatar lewat adu penalti dengan skor 3-2 setelah bermain imbang tanpa gol dalam waktu normal.

Hassan Tambakti, bek timnas Arab Saudi, menuai kritik tajam setelah gagal mengeksekusi penalti ke gawang Qatar.

Yang berhasil mengeksekusi penalti bagi Arab Saudi adalah Abdullah Al-Hamdan, Mohammed Kanno, dan Mukhtar Ali, sedangkan Tambakti dan Firas Al-Buraikan gagal menuntaskan tendangan mereka.

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Di kubu Qatar, Edmilson dan Al-Jarahi sukses mencetak gol, sementara Al-Moez Ali, Jassem Jaber, dan Khoukhi Boualem gagal mengeksekusi tendangan mereka, sehingga timnas Arab Saudi memastikan tempatnya di final, di mana mereka akan menghadapi Uni Emirat Arab pada Selasa mendatang.

Tambakti sempat ragu sebelum mengeksekusi, dan tidak berhasil mengecoh kiper Qatar, yang menepisnya dengan mudah.

Jurnalis olahraga Imad Al-Salmi mengatakan, dalam program Rotana Sport bersama Walid, bahwa Tambakti menyikapi momen itu dengan ketenangan berlebihan, dan menyebutnya sebagai pemain yang "dingin", namun ia memahami ketenangan dalam eksekusi dengan cara yang keliru. Ia menegaskan bahwa pemain itu dituntut untuk lebih memikul tanggung jawab, sembari mengkritik cara ia menendang bola dan menyebutnya buruk.

Di sisi lain, jurnalis Mohammed Al-Anzi menilai bahwa cara Tambakti mengeksekusi penalti bukanlah hal baru, seraya menunjukkan bahwa ia telah mencetak gol dengan cara yang sama pada beberapa kesempatan sebelumnya, tetapi ia menganggap eksekusi melawan Qatar kali ini tidak tepat, sembari menegaskan bahwa momen-momen krusial seperti ini membutuhkan lebih banyak keseriusan dan kekuatan dalam eksekusi.









Sementara itu, jurnalis Mohammed Al-Sheikh melangkah lebih jauh, dengan mempertanyakan pemilihan Tambakti sejak awal untuk mengeksekusi penalti, dan mengatakan bahwa cara berdiri serta gerakan lambat sebelum menendang membuat pemain itu mudah terbaca oleh kiper, seraya menganggap bahwa Tambakti bukanlah spesialis dalam mengeksekusi penalti.