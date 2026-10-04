Meski lolos ke partai final turnamen Piala Teluk Arab "Khaleeji 27", kritik tajam mengarah pada salah satu bintang timnas Arab Saudi setelah menyingkirkan Qatar.

Timnas Arab Saudi mengalahkan Qatar lewat adu penalti dengan skor 3-2 setelah kedua tim bermain imbang tanpa gol di waktu normal.

Hassan Tambakti, bek timnas Arab Saudi, menghadapi kritik pedas usai gagal mengeksekusi tendangan penalti melawan Qatar.

Tendangan penalti untuk Al-Akhdar sukses dieksekusi oleh Abdullah Al-Hamdan, Mohammed Kanno, dan Mukhtar Ali, sementara Tambakti dan Firas Al-Buraikan gagal menyarangkan tendangan mereka.

Di kubu Qatar, Edmilson dan Al-Jarehi berhasil mencetak gol, sedangkan Al-Moez Ali, Jassim Jaber, dan Khoukhi Boualem gagal mengeksekusi tendangan mereka, sehingga timnas Arab Saudi memastikan tempatnya di final, di mana mereka akan menghadapi Uni Emirat Arab pada hari Selasa mendatang.

Tambakti sempat ragu sebelum mengeksekusi, dan gagal mengecoh kiper Qatar, yang dengan mudah menghalau bola tersebut.

Pengamat sepak bola Imad Al-Salmi, dalam program Rotana Sport bersama Walid, mengatakan bahwa Tambakti menyikapi momen itu dengan terlalu tenang, dan menyebutnya sebagai pemain yang "dingin", serta salah memahami ketenangan dalam eksekusi. Ia menekankan bahwa pemain itu dituntut untuk lebih bertanggung jawab, dan mengkritik cara ia menendang bola yang disebutnya buruk.

Di sisi lain, pengamat Mohammed Al-Anzi menilai bahwa cara Tambakti dalam mengeksekusi tendangan penalti bukanlah hal baru, dengan menyebutkan bahwa ia pernah mencetak gol dengan cara yang sama pada kesempatan sebelumnya, tetapi ia menganggap eksekusi melawan Qatar kali ini tidak tepat, menegaskan bahwa momen-momen krusial seperti ini membutuhkan kesungguhan dan kekuatan yang lebih besar dalam eksekusinya.









Adapun pengamat Mohammed Al-Sheikh, ia melangkah lebih jauh, dengan mempertanyakan pemilihan Tambakti sejak awal untuk mengeksekusi tendangan penalti, dan mengatakan bahwa cara berdiri serta gerakan lambat sebelum menendang membuat pemain itu mudah terbaca oleh kiper, menilai bahwa Tambakti bukanlah spesialis dalam mengeksekusi tendangan penalti.