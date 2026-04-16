Kritik melanda Belanda: 'Arne Slot mendapat nilai 4, dia sudah kehilangan arah'

Henk Spaan sudah tidak lagi percaya pada Arne Slot sebagai manajer Liverpool. Hal itu ditegaskan oleh kolumnis Het Parool dalam rubrik hariannya di surat kabar Amsterdam tersebut.

Dalam kolom “Spaan memberi nilai”, pelatih sukses asal Belanda itu mendapat nilai 4 setelah tersingkir dari Liga Champions. “Slot sudah kehilangan arah. Pekan lalu ia mengabaikan Van Dijk dengan formasi lima bek berbaris, kini ia terpaksa menempatkan Szoboszlai sebagai bek kanan. Atau terpaksa? Ia memilih untuk mengirim pemain murni itu ke ‘Siberia’ Anfield.”

Selain itu, Spaan kesal dengan perilaku sang pelatih. “Lagi-lagi wasit melakukan sesuatu dan Liverpool pantas menang atas PSG, kata Slot. Kenyataannya, Liverpool kembali dikalahkan oleh tim sepak bola yang dalam segala hal, terutama secara teknis dan taktis, jauh lebih baik daripada peringkat lima Liga Premier.”

Spaan memang menikmati cara para pemain Paris mempertahankan keunggulan mereka di Inggris. Ia memberikan pujian besar kepada Matvéi Safónov, Marquinhos, dan Willian Pacho.

Kritik yang semakin meningkat terhadap Slot dari Inggris tampaknya semakin meluas ke Belanda. The Reds saat ini berada di peringkat kelima di Premier League.

Di sisa musim ini, Liverpool harus lolos ke Liga Champions musim depan.

Slot dan rekan-rekannya akan melakukannya tanpa Hugo Ekitiké. Pemain yang dibeli dengan harga jutaan pound itu absen di Piala Dunia dan kemungkinan baru akan kembali ke Liverpool pada 2027.