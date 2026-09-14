Kritik keras terhadap langkah baru KNVB: "Ini murni penyalahgunaan kekuasaan!"

Menteri Kehakiman dan Keamanan David van Weel pekan lalu mengumumkan bahwa pertandingan sepak bola akan langsung dihentikan secara permanen ketika suporter melempar atau menembakkan kembang api ke lapangan atau ke arah tribune lain. Valentijn Driessen menulis dalam kolomnya diDe Telegraafbahwa dengan demikian penyalahgunaan kekuasaan justru didorong.

"Contoh hukuman kolektif telah diadopsi oleh Menteri Van Weel, para wali kota dengan klub profesional di wilayah mereka, Kejaksaan, kepolisian, dan KNVB," tulis Driessen. "Kemurkaan atas hukuman kolektif yang paling ekstrem ini dirasakan luas di kalangan suporter. Dan dengan alasan yang jelas. Langkah yang sekilas tampak tegas ini sudah melampaui batas," nilai jurnalis kritis itu.

Driessen sangat tidak setuju dengan pemulangan 50.000 suporter sepak bola di Johan Cruijff ArenA atau De Kuip. "Hukuman kolektif itu sama sekali tidak sebanding dengan pelanggaran yang dilakukan. Sulit dipahami bahwa para penggagasnya datang dengan langkah yang begitu tidak proporsional."

"Karena KNVB dan klub-klub ditekan hingga tak punya pilihan, ini jelas merupakan penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak pemerintah. Sebab, dengan hukum dan keadilan, sinyal konyol ini tidak ada kaitannya sama sekali."

"Klub-klub profesional harus bersatu dan membela suporter mereka yang berperilaku baik serta menggugat protokol KNVB yang diperketat. Tingkat ketidakadilan seperti ini tidak bisa dibenarkan. Mengapa hukuman proporsional yang sudah jelas di depan mata diabaikan dan nyaris tidak diterapkan oleh tiga pilar lokal: wali kota, kepala jaksa, dan kepala polisi?" tanya pria asal Westland itu.

Driessen tidak mengerti mengapa KNVB tidak hanya mengosongkan sektor yang bersangkutan. "Argumen bahwa ini bisa disalahgunakan oleh suporter secara acak tidak bisa dipertahankan. Karena hal itu juga berlaku untuk protokol yang diperketat terkait penghentian langsung, terlepas dari siapa yang bertanggung jawab atas pelemparan atau penembakan kembang api."

Kolumnis berusia 63 tahun itu menilai menarik bahwa pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam rencana langkah hukuman mereka melewatkan kemungkinan untuk mengosongkan satu sektor. Ia juga mengusulkan pengurangan poin bagi klub yang suporternya bertanggung jawab atas dihentikannya duel-duel Eredivisie.