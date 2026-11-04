Rasmus Kristensen mengaku paling banyak belajar dari Frenkie de Jong selama memperkuat Ajax. Bek kanan FC Midtjylland itu mengatakannya dalam konferensi pers menjelang pertandingan fase grup Liga Konferensi pada Kamis.

Kristensen menghadiri sesi jumpa pers pada Rabu dan memuji sejumlah mantan rekan setimnya di Ajax. "Sebagai pribadi, saya banyak belajar dari Lasse Schöne. Dia orang Denmark, sangat mengenal klub itu, dan banyak mengajari saya," ujarnya seperti dikutip antara lain oleh ESPN.

"Maksud saya, ada begitu banyak pemain. Namun, saya sangat menikmati menyaksikan Frenkie de Jong bermain," kata mantan pemain Ajax itu, memberikan pujian besar kepada gelandang FC Barcelona tersebut.

Kristensen melanjutkan, "Tentu saja saya juga bermain bersama Matthijs de Ligt. Namun, ada begitu banyak pemain yang bisa disebut. Hakim Ziyech, Dusan Tadic, David Neres. Saat itu ada begitu banyak pemain hebat, sungguh luar biasa."

Kristensen juga tahu skuad Ajax kini sangat berbeda. "Daley Blind satu-satunya pemain yang pernah bermain bersama saya dan masih berada di Ajax sekarang. Saya juga masih berteman sangat baik dengan Kasper Dolberg."

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Kristensen meraih gelar liga dan piala domestik bersama Ajax pada 2019. Mereka juga mencapai semi-final Liga Champions. "Itu pengalaman belajar yang luar biasa, sekaligus kehormatan besar bisa menjadi bagian dari tim tersebut."

"Saya masuk ke kelompok dengan rekan-rekan setim yang lebih baik. Itu harus saya terima. Saya belajar banyak dalam satu setengah tahun itu, tetapi saya juga tahu tidak akan mendapat banyak menit bermain. Karena itulah saya memutuskan untuk melanjutkan karier di tempat lain," ujar bek berusia 29 tahun tersebut.