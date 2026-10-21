Real Betis berniat mengajukan banding ke komite banding Federasi Sepak Bola Spanyol, menentang hukuman larangan bermain selama 4 pertandingan yang dijatuhkan kepada gelandang asal Uruguay mereka, Facundo Bernal, terkait pengusirannya lewat kartu merah langsung di Liga Spanyol melawan Barcelona, menyusul keributannya dengan Lamine Yamal, bintang tim Catalan tersebut.

Menurut jaringan "COPE" Spanyol, klub asal Andalusia itu mengumumkan niatnya mengajukan banding, segera setelah diberi tahu mengenai keputusan komite disiplin Federasi Spanyol, yang menghukum Bernal berdasarkan laporan wasit. Wasit menjelaskan alasan pengusiran dengan mengatakan: "Pemain memegang leher lawan, dan melancarkan dua pukulan kepala beruntun ke wajahnya, sementara bola berada di luar permainan. Pemain lawan tidak memerlukan bantuan medis, dan mampu melanjutkan pertandingan."

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Betis sebelumnya telah mengajukan memorandum pembelaan untuk pemainnya, tetapi komite tidak menerimanya, setelah klub menganggap bahwa laporan wasit mengandung kesalahan yang jelas, karena tidak mencerminkan secara memadai keributan yang mendahului insiden tersebut, maupun tindakan pemain lawan yang hanya diberi kartu kuning oleh wasit, sehingga tidak memungkinkan untuk menilai pelanggaran yang dideskripsikan dalam laporan secara akurat, menurut memorandum tersebut.

Setelah meninjau gambar dan menolak pembelaan klub asal Andalusia itu, komite disiplin menganggap insiden tersebut sebagai pelanggaran yang layak mendapat hukuman, sesuai dengan Pasal 103 peraturan disiplin, dan memutuskan untuk melarang Bernal bermain selama 4 pertandingan.

Berdasarkan keputusan tersebut, gelandang asal Uruguay itu akan absen dari pertandingan Betis melawan Celta Vigo, Malaga, dan Elche, serta derby melawan Sevilla, kecuali klub berhasil meringankan hukuman melalui banding.

Di sisi lain, Betis tidak akan mengajukan banding atas dua hukuman lain yang dijatuhkan terkait pertandingan tersebut, di mana Manu Fajardo, direktur olahraga klub, dihukum larangan selama dua pertandingan karena perilakunya yang melanggar aturan olahraga, setelah ia menendang bola ke arah wasit keempat saat peninjauan teknologi video. Selain itu, Manuel Pellegrini, pelatih tim, menerima peringatan karena protesnya terhadap tim wasit, menurut surat kabar "Mundo Deportivo" Catalan.