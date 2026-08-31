Krisis waktu merusak debut Martinelli bersama Al Hilal

Winger Brasil milik Arsenal, Gabriel Martinelli, dipastikan absen dalam debutnya bersama seragam Al Hilal saat menghadapi Al Ahli dalam laga El Clasico yang ditunda dari pekan ketiga Liga Roshn, yang dijadwalkan berlangsung Selasa malam di Stadion Kingdom Arena.

Menurut surat kabar Saudi " Arriyadiyah ", Martinelli keluar dari rencana pelatih asal Italia, Simone Inzaghi, akibat sempitnya waktu yang tersedia bagi manajemen Al Hilal untuk merampungkan proses pendaftarannya secara resmi sebelum pertandingan, meski kesepakatan telah rampung dan seluruh rinciannya telah disetujui bersama sang pemain dan klub Inggris tersebut.

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Al Hilal sebelumnya telah menuntaskan kesepakatan dengan Arsenal dan Martinelli terkait kepindahan winger Brasil itu ke barisan "Sang Pemimpin" selama periode transfer musim panas ini, dalam salah satu transfer paling menonjol yang dirampungkan klub, tetapi faktor waktu menghalangi kemungkinan memanfaatkan jasanya dalam El Clasico yang dinantikan.

Martinelli diperkirakan akan tiba di ibu kota Saudi, Riyadh, dalam dua hari ke depan, untuk kemudian menjalani tes medis sebagai persiapan merampungkan proses akhir terkait kepindahannya, sebelum ia resmi tersedia bagi pelatih Inzaghi dalam pertandingan-pertandingan mendatang.

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Winger Brasil ini memiliki pengalaman besar bersama Arsenal, setelah bergabung dengan klub London itu pada Januari 2019 dari klub Brasil, Ituano, dan secara bertahap berhasil memantapkan dirinya di antara pilihan serangan utama, berkat kecepatan serta kemampuannya menembus pertahanan dan bergerak dari sisi lapangan ke area sentral.

Kontrak Martinelli bersama Arsenal berlaku hingga musim panas 2027, tetapi Al Hilal berhasil merampungkan transfer itu selama bursa transfer yang berjalan, sehingga sang pemain memulai babak baru dalam kariernya di Liga Roshn, di tengah harapan besar bahwa ia akan menjadi tambahan serangan yang kuat di samping nama-nama yang telah diikat klub selama musim panas.

Meskipun para pendukung Al Hilal menanti-nantikan untuk menyaksikan Martinelli untuk pertama kalinya menghadapi Al Ahli, sempitnya waktu menghentikan sementara harapan tersebut, sehingga menunda debut yang dinantikan ke pertandingan berikutnya, setelah rampungnya tes medis dan pendaftaran resmi, sementara para pendukung "Sang Pemimpin" bersiap menyaksikan senjata serang terbaru mereka di lapangan pada kesempatan terdekat yang memungkinkan.