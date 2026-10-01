Kepergian mendadak Cristiano Ronaldo dari pemusatan latihan timnas Portugal, Rabu kemarin, masih menjadi berita utama di media-media Portugal.

Ketegangan menyelimuti suasana pemusatan latihan Portugal setelah kepergian Cristiano Ronaldo, meski timnas akan menjalani laga pekan ketiga UEFA Nations League melawan Denmark pada Kamis malam ini.

Krisis ini bermula ketika Ronaldo duduk di bangku cadangan Portugal sepanjang laga melawan Norwegia lalu di UEFA Nations League yang berakhir dengan kemenangan timnas Portugal (2-1), hal yang memicu kekecewaan kapten Al Nassr Saudi tersebut.

Cristiano Ronaldo menolak menjalani latihan setelah laga melawan Norwegia, namun ia menggelar pertemuan dengan Jesus, dan tampaknya situasi mereda di antara keduanya, sebelum Jesus menyatakan dalam konferensi pers jelang laga melawan Denmark bahwa tidak ada pemain yang akan mengubah pemikirannya, dan tidak pula seorang pun lainnya dalam sepak bola, hal yang mendorong sang Don untuk meninggalkan pemusatan latihan Portugal dan menuju Madrid.

Di sisi lain, surat kabar "Record" asal Portugal mengabarkan pada siang hari Kamis ini bahwa persoalan tersebut telah sampai ke tingkat politik tertinggi di negara itu.

Surat kabar itu menambahkan bahwa Perdana Menteri Portugal Luis Montenegro menghubungi Presiden Federasi Sepak Bola Portugal Pedro Proença, untuk mengatur pertemuan dengan Jorge Jesus menyusul kepergian Cristiano Ronaldo dari pemusatan latihan.

Surat kabar tersebut mengisyaratkan bahwa Montenegro ingin berbicara dengan Jesus mengingat hubungan baik yang menyatukannya dengan direktur teknik timnas Portugal itu.

Dalam konteks yang sama, jaringan "SIC" menyebutkan bahwa Perdana Menteri Portugal juga telah berbicara dengan Ronaldo.



