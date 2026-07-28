Al Hilal menerima pukulan telak di awal persiapan musim baru, setelah kepergian kaptennya, Salem Al-Dawsari, dipastikan untuk periode yang panjang akibat cedera yang dialaminya baru-baru ini.

Surat kabar Saudi "Al-Riyadiya" mengungkapkan bahwa sang kapten akan absen dari lapangan selama satu setengah bulan, sebuah durasi yang sangat memperkecil peluangnya untuk tampil di Piala Teluk Arab ke-27, yang dijadwalkan berlangsung di Jeddah pada periode 23 September hingga 6 Oktober mendatang.

Bintang yang telah dua kali meraih penghargaan Pemain Terbaik Asia itu saat ini menjalani masa pemulihan di Finlandia bersama keluarganya, setelah menjalani operasi yang sukses pada tendon lututnya di tangan dokter spesialis Lasse Lempainen.

Surat kabar tersebut menjelaskan bahwa Al-Dawsari menolak untuk masuk ke dalam negosiasi apa pun terkait kepergiannya selama bursa transfer musim panas yang tengah berlangsung, meski kontraknya bersama Al Hilal hanya tersisa satu tahun lagi.

Sang kapten diperkirakan akan memasuki masa bebas transfer pada Januari mendatang, di mana saat itu ia bebas untuk membahas berbagai tawaran yang diajukan kepadanya dan mengambil keputusan paling tepat sesuai keadaan.

Perlu diingat bahwa Salem yang berusia 34 tahun tampil pada musim lalu dalam 35 pertandingan dengan total 2447 menit, mencetak 10 gol dan memberikan 10 assist, menurut situs "Transfermarkt".

Secara keseluruhan, Al-Dawsari telah menjalani 484 pertandingan dengan seragam Al Hilal, mencetak 141 gol dan memberikan 106 umpan matang.